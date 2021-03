Amor con amor se paga

El Gobierno estadounidense enviará a México 2.5 millones de dosis de la vacuna anticovid desarrollada por la británica AstraZeneca. También le mandará 1.5 millones a Canadá.

Curiosamente, el uso de esta vacuna aún no ha sido aprobado por la FDA (Food and Drug Administration), la autoridad sanitaria estadounidense que, hasta el momento, sólo les ha dado su visto bueno a las vacunas fabricadas por las farmacéuticas estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La aplicación de la vacuna británica se suspendió durante algunos días en los países de la Unión Europea (UE) cuando algunas personas desarrollaron coágulos en su cuerpo después de que se les inyectara.

Algunos amantes de las teorías de la conspiración aseguraron que la decisión de la UE buscaba perjudicar al Reino Unido por haberla abandonado, pero, como todas estas ideas descabelladas, quedó desacreditada ayer cuando la Autoridad Europea de Medicinas determinó que la de AstraZeneca es una vacuna “segura y efectiva” que no aumenta el riesgo de producir coágulos. Después de este anuncio todo indica que se continuará aplicando en los 27 países de la UE que la soliciten.

En cuanto al anuncio dado ayer en la Casa Blanca, es pertinente destacar que el Gobierno de Estados Unidos no le está regalando las cuatro millones de dosis a México y Canadá, ya que Jen Psaki, la secretaria de Prensa del presidente Joe Biden, explicó que se están “prestando” y que ambos países podrían reembolsar el préstamo por medio de “dosis futuras de AstraZeneca u otras dosis”.

Al difundir la noticia ayer, el diario The Washington Post encabezó así la nota en su sitio de Internet: “Biden enviará vacuna excedente a México, mientras Estados Unidos busca ayuda para hacer cumplir la ley de inmigración”.

El “préstamo” de las vacunas no está condicionado a que México haga o no haga algo para detener el tránsito de migrantes centroamericanos hacia la frontera Norte de nuestro País, algo que los funcionarios estadounidenses y mexicanos aclararon de inmediato.

The Washington Post lo explicó así: “Más bien, EU dejó en claro que buscó la ayuda de México para manejar una afluencia récord de adolescentes y niños centroamericanos. México se comprometió a retener en su territorio a más familias centroamericanas ‘expulsadas’ de EU debido a una orden de emergencia de salud. México también instó a Biden a compartir el suministro de vacunas de EU, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir las conversaciones. Un funcionario de la Casa Blanca dijo: ‘Nuestra principal prioridad sigue siendo vacunar a la población de EU, pero la realidad es que este virus no conoce fronteras, y lograr que nuestros vecinos puedan contener el virus es fundamental para proteger la salud y la seguridad económica de los estadounidenses y para detener la propagación del Covid-19 en todo el mundo’”.

A pesar de que el “préstamo” de las 2.5 millones de dosis no está condicionado, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está endureciendo las medidas para prevenir la entrada de centroamericanos al País. Ya que es tan afecto a los dichos populares, seguramente recordó el que dice: “Amor con amor se paga”.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com