AMLO no recibirá a las víctimas de la violencia

Admiro profundamente a gente como Javier Sicilia y la familia LeBarón quienes han hecho de su tragedia personal un movimiento para sacar a México de su marasmo y resolver el problema de la violencia. A ellos, todo mi respeto. Son mexicanos ejemplares.

Hoy comenzó la “Caminata por la Verdad, Justicia y Paz” encabezada precisamente por Sicilia y los LeBarón. A las 9:00 de la mañana saldrán desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México. El domingo, ya en la capital, harán una manifestación desde la Estela de Luz al Palacio Nacional.

El presidente López Obrador ya dijo que no los recibirá “para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico” y agregó que tiene que cuidar la investidura presidencial por “si de repente se altera alguien o hay un exabrupto […] en otros casos ha habido excesos y para qué exponerlos […] el Presidente de México es una institución que representa a todos los mexicanos y tengo que cuidar eso”.

¿Un show?, Presidente. ¿Manejo propagandístico? ¿Proteger la investidura presidencial? ¿De verdad así debe de tratar el jefe del Estado a las víctimas de la violencia maldita en nuestro País? ¿No se puede enfrentar cara a cara con ellos? ¿A Lord Molécula lo recibe diario en Palacio Nacional, pero no a un padre que perdió a su hijo y una familia a la que asesinaron y calcinaron a tres mujeres y seis niños?

Vaya falta de empatía. Qué mezquindad con las víctimas de la violencia. En el fondo, qué miedo a aceptar que ha fracasado en materia de inseguridad.

Ayer, los organizadores de la Caminata me enviaron los mensajes que quieren posicionar en redes y medios tradicionales con el hashtag #YoCamino:

#YoCamino porque me solidarizo con el inimaginable dolor de quienes han sufrido la imborrable violencia de México; porque la estrategia de seguridad basada en la militarización genera violaciones a derechos humanos e impunidad; porque las demandas de las víctimas de la violencia merecen ser escuchadas y atendidas; porque sé que la impunidad es lo que posibilita que la violencia siga escalando; porque las víctimas de la violencia merecen verdad y justicia; porque es un auténtico llamado desde las mismas Víctimas de la violencia que ha generado la fallida estrategia de seguridad desde 2006; porque sólo con una verdad y justicia del tamaño de la tragedia y emergencia nacional que padecemos, podremos aspirar a la reconciliación y la paz.

¿Cómo no estar de acuerdo con estos enunciados?

El Presidente, sin embargo, no los va a recibir porque ya sabe que Sicilia y los LeBarón son implacables. De hecho, AMLO ya ha estado frente a frente con ambos.

En 2012, en el contexto de la elección presidencial, Sicilia, junto con Emilio Álvarez Icaza, llevaron a los cuatro candidatos -Vázquez Mota, Peña, López Obrador y Quadri- a escuchar a las víctimas de la violencia en México. Las sesiones fueron durísimas. No sólo recibieron fuertes críticas cada uno de ellos, en voz del poeta, sino también reclamos de mexicanos de carne y hueso que sufrieron algún tipo de atropello en su seguridad personal, familiar o comunitaria.

Los cuatro candidatos, incluyendo al hoy Presidente, aguantaron vara. Por un lado, ciudadanos activistas organizados para demandar la solución de un problema. Por el otro, políticos que aspiraban a gobernarnos escuchándolos y respondiéndoles con mucho respeto. Magnífico ejercicio democrático. Pero hoy, a diferencia del 2012, en que AMLO estaba buscando el voto ciudadano, el Presidente le deja esa tarea a su gabinete de seguridad. No quiere estar de nuevo en una situación así de embarazosa. Él prefiere sus giras en comunidades donde lo apapachan o reuniones con militares que se le cuadran.

No obstante, el movimiento de víctimas seguirá en su lucha. Quiérase o no, las marchas por la República les dieron un rostro a las víctimas de la violencia y llamaron la atención social de que, detrás de las frías estadísticas de muertos y heridos, había individuos de carne y hueso con una historia personal. Siempre le han apostado al diálogo y al trabajo con las instituciones. Han sostenido una infinidad de reuniones con funcionarios y legisladores. Redactaron una ley de víctimas que fue aprobada por el Congreso. Aquí hay mucho liderazgo, audacia y valentía ciudadanas. Son un ejemplo a seguir. Mis respeto a ellos. Qué pena que el presidente López Obrador no vaya a recibirlos.

