AMLO insulta a decenas de miles de personas; la oposición debe escucharlas

“… en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el País, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del Gobierno que represento, lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación…

“… fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México…

“Está saliendo ahora la hipocresía que prevalecía y que sigue existiendo, está saliendo el clasismo, el racismo.

“¡Cuánto engañaban de que eran distintos, el PRI, el PAN, los independientes! ¡Cuánto engañaban de que la prensa, los medios de información eran objetivos, profesionales, equilibrados, cercanos al pueblo, distantes de poder! Pues todo eso está quedando en evidencia, y es muy bueno, ojalá y se continúe así.

“Y me dio mucho gusto de que, a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron potentados voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos, no participó mucha gente… deben ser unos 60, 50, 60 mil, sí.

“Ojalá y le sigan, o sea, que se propongan llenar el Zócalo, por ejemplo. Las luchas, aun cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exigen de muchas fatigas.

“… qué bueno que se está conformando el bloque conservador. Es que eso es mejor que la clandestinidad, el que haya un concierto fascistoide y que nadie se entera, es mejor.

“Vean, por ejemplo, una señora que participa en la marcha y que me insulta. Pues esto ayuda mucho a entender algo que no es nada más expresión de esa señora o el pensamiento de esa señora. No, son muchísimos, pero eso se mantenía tapado, ensarapado.

“… la democracia es para Woldenberg, es para Fox, es para Claudio X. González. Es que quieren, ese es el fondo, kratos sin demos. Kratos es poder, demos es pueblo, quieren el poder sin pueblo. Ese es el fondo de todo esto.

“… vamos con los que participaron, los demócratas. Todos ellos han participado en fraudes electorales. Fox es un delincuente electoral confeso, o ¿no?… deben estar ahí muchísimos, todos los escritores del Reforma y científicos, y funcionarios del INE, claro, todos.

“Estos personajes, imagínense. ¿Desde cuándo no marchaba Narro? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Roberto Madrazo? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Vicente Fox? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Elba Esther Gordillo? Entonces, qué bueno. Y seguir luchando.

“Ah, otra cosa que me dio mucho gusto, puro veterano compañero en la marcha, no había jóvenes. Porque ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción”.

En pocas palabras, para AMLO los que marcharon ayer son mexicanos que no representan al pueblo al que, según él, sólo pertenecen quienes están de acuerdo con él, sus propuestas y decisiones. Además de insultarlos como lo hizo ayer, ignorará sus exigencias porque representan, hasta ahora, una minoría de los votantes.

Ahora bien, quienes sí deben escuchar la voz del pueblo que ayer se manifestó a favor del INE y en contra de AMLO son los legisladores de la oposición, quienes si desean ganar fuerza en 2024 deberán votar en contra de las propuestas negativas que contiene la iniciativa de reforma político electoral del Presidente.