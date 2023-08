AMLO heredará un territorio en ruinas a las futuras generaciones

Poco dice el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2025 sobre lo que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hará para proteger y preservar el medio ambiente y los recursos naturales del País.

Algunos de los compromisos que difícilmente se cumplirán en este sexenio son:

“Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso con los habitantes y el hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales, y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del País, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.”

“En 2021 (…) el tratamiento de aguas negras y el manejo adecuado de desechos serán prácticas generalizadas en el territorio nacional, y se habrá expandido en la sociedad la conciencia ambiental y la convicción del cuidado del entorno”.

“El Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología, y en los horizontes políticos y económicos del País”.

Donde hasta ahora ha fracasado el Gobierno de la 4T es en la protección de las 200 áreas naturales protegidas (ANP) que hay en el País, administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

La mencionada comisión define a las ANPs como “porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”.

En 2007 había 158 ANPs que representaban más de 22 millones de hectáreas. Su número fue incrementándose en cada sexenio hasta llegar a 182 en noviembre de 2018, con una superficie de 90.8 millones de hectáreas.

Durante la actual administración federal, se han añadido 18 nuevas ANPs para llegar a 200, con una superficie de 91 millones de hectáreas.

Desafortunadamente, es tan poco el interés de Andrés Manuel por estas ANPs que cada año ha decidido reducir el presupuesto a la Conanp.

En 2023, dicho presupuesto es 7.3% menor en términos reales que el presupuesto de 2022 y 17.8% menor que el presupuesto que se le asignó en 2018.

Esto significa que ahora se dedican sólo 10.11 pesos a cada hectárea protegida, contra los también insuficientes 12.5 pesos que se le dedicaban en 2018.

Todo lo anterior significa que durante cada año del actual sexenio se han reducido la compra de insumos, como refacciones, accesorios y herramientas, y se han cancelado las contrataciones de personal de base y las adquisiciones de vehículos terrestres y embarcaciones pequeñas.

Pese a su compromiso anotado en el PND, desde un punto de vista ambiental AMLO pasará a la historia como un Presidente que le dejó a la actual y a las futuras generaciones un territorio de áreas nacionales en ruinas.

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.