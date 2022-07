A cuatro años de distancia veo que mi desconfianza no fue infundada

Hace exactamente cuatro años, el 3 de julio de 2018 para ser preciso, escribí en este espacio, bajó el título “Sentimientos encontrados”, mi comentario sobre el triunfo electoral que dos días antes llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

Aquí lo que entonces escribí: “Nunca he creído en los populistas que, sin importar el espectro ideológico al que pertenezcan, ofrecen resolver problemas muy complejos mediante soluciones tan sencillas que a fin de cuentas no resuelven nada. Por eso no quería que Andrés Manuel López Obrador ganara la elección del domingo pasado, como tampoco quise que triunfara en 2006 y 2012.

“Sin embargo, los tres gobiernos federales más recientes, los de Fox, Calderón y Peña Nieto, fueron incapaces de resolver los principales problemas del País.

“Los tres no pudieron, supieron o quisieron remediar: la pobreza en que viven millones, la falta de empleos dentro de la economía formal, los bajos ingresos de las familias, la creciente brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco o nada, la delincuencia cada vez más violenta que controla amplios sectores de la economía y el Gobierno, la impunidad con que actúan todos los delincuentes, la corrupción que aumentó escandalosamente, un sistema educativo que no prepara a nuestros niños y jóvenes para competir exitosamente en la economía contemporánea, un gasto irresponsable de cuantiosos recursos públicos, el desvío de parte de los presupuestos gubernamentales a los bolsillos de funcionarios y empresarios deshonestos.

En fin, la lista es interminable y recordar las oportunidades perdidas durante los últimos 18 años enoja a cualquiera. “Lo anterior no significa que el País no avanzara durante los últimos 18 años.

Claro que avanzó. Los números lo demuestran. Pese a ello, los problemas más urgentes no fueron resueltos, se permitió que siguieran agravándose hasta alcanzar los niveles críticos que López Obrador paciente e inteligentemente supo aprovechar en esta, su tercera campaña presidencial.

La mayoría de los mexicanos, por lo menos el 53% que votó por él, decidió darle a él la oportunidad que Fox, Calderón y Peña desperdiciaron.

“La elección presidencial de ayer me produce sentimientos encontrados. No me duele que hayan perdido Meade y Anaya porque ambos representaban más de lo mismo que hemos vivido desde 2000, pero tampoco me alegra que haya ganado AMLO porque creo que él tampoco podrá transformar para bien al País en sólo seis años como lo ha prometido.

Ojalá me equivoque y el tiempo se encargue de probar que mi desconfianza fue infundada.

Por el bien de todos, ojalá que resulte ser el mejor Presidente de nuestra historia, como aspira serlo.

“El 1 de diciembre lo reconoceré y aceptaré como mi Presidente. Apoyaré y defenderé lo que a mi juicio sean sus aciertos y criticaré y me opondré a los que crea son sus equívocos. “Le deseo lo mejor al próximo Presidente de México. Por el bien de todos espero que las cosas le salgan bien y no nos falle”.

A cuatro años de distancia veo que mi desconfianza no fue infundada, que AMLO no ha transformado para bien al País y que no pasará a la historia como el mejor Presidente que haya tenido México. Al igual que sus antecesores, ha desperdiciado la oportunidad que le dieron 30 millones 113 mil 483 votantes.