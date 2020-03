8/9 M - Coronavirus

Días antes de que se declarara pandemia global por el nuevo coronavirus, Covid-19, y se aceleraran los protocolos y procedimientos de contención y mitigación en todo el planeta, miles o millones de mujeres se manifestaron en centenares de ciudades del mundo. Al panorama sanitario, se impuso el empuje de millones para exigir un nuevo paradigma social y un cambio civilizatorio que abra paso a un mundo justo, equitativo y libre de violencia para mujeres y niñas.

Al reclamo masivo contra la violencia feminicida y todas las violencias en contra de mujeres y niñas, se sumó la exigencia por la equidad económica, salarial, por los derechos reproductivos y por espacios reales en la política, la economía y, en general, espacios de poder simbólicos y reales.

En México la impresionante marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vino secundada por el 9M, paro nacional “Un Día Sin Nosotras”, que cimbró por su alcance, significado y trascendencia. Un número indeterminado de mujeres decidió no asistir a la escuela; no fueron a trabajar, dejaron de hacer compras, no concertaron citas, no usaron las redes, dejaron de hacer y tomar llamadas, no salieron a las calles, no manejaron sus vehículos, no tomaron el Metro, no asistieron al cine, abandonaron las calles, simple y sencillamente, desaparecieron. Se trataba de hacer llegar el mensaje alto, fuerte y contundente.

La iniciativa de la actriz Vanessa Bauche y del colectivo veracruzano “Las Brujas del Mar” tuvo un crecimiento vertiginoso e inusitado y tocó las fibras de una sociedad horrorizada por historias de violencia extrema en contra de mujeres y niñas. En pocas semanas, el llamado a la marcha y al paro generó lo que no se había visto en México. Con oportunismo o sensibilidad, que cada quien escoja, medios de comunicación, empresas, universidades y todo tipo de instituciones se manifestaron a favor del paro y se mostraron solidarios con las mujeres y niñas.

El Presidente manifestó distancia y desconfianza a una expresión genuina y transformadora. Acusó a la derecha y a los opositores de manipular el impulso feminista para dañarlo. Obviamente, los detractores de la 4T habrán intentado eso y cosas peores, pero la dimensión y fuerza de lo que sucedía trascendió -con mucho- la mezquindad de los que hubieran querido treparse en ella. La muy disminuida oposición mexicana lejísimos está de poder orquestar algo de semejantes dimensiones.

Tristemente el presidente López Obrador, cuya sensibilidad y habilidad política en temas sociales no puede regateársele, no acabó de entender el alcance y significado de algo que apunta a un cambio profundo a escala planetaria. Perdió una oportunidad magnífica de sumarse al paro y de celebrar la irrupción masiva de mujeres y niñas dispuestas a empujar para hacer de México una sociedad más justa, equitativa y no violenta. Nunca es tarde para él ni para nadie y menos por una causa como ésta.

Desde el poder enorme que le da la Presidencia, puede y debe sumarse a las tareas que, desde todos los ámbitos, deben cambiar el estado de cosas.

En las múltiples entrevistas que pudo realizar quien esto escribe durante la marcha, en la Ciudad de México, se expresaron voces diversas que manifestaron todo tipo de cosas. Desde la jovencita embozada que dijo que había que “... quitar al pend... del Presidente... por macho y porque no entiende nada” -refiriéndose a la lucha de las mujeres-, hasta las funcionarias de alto nivel que marcharon, junto a otras miles, en calidad de ciudadanas y que dijeron, sin más, que “La 4T o es feminista o no es”.

Esta semana la atención pública mundial ha girado, bruscamente y por razones obvias, a todo lo relacionado con la pandemia global por el coronavirus. No es una cosa cualquiera. Los mercados se sacudieron de inmediato. La OMS decidió declarar pandemia para “... impulsar acciones más agresivas e intensas”.

La fuerza social desatada este 8 y 9M a favor de las mujeres y las niñas y de una sociedad más equitativa y justa no debe diluirse en este nuevo contexto de incertidumbre, por el contrario, la situación actual conducirá, muy probablemente, a medidas extraordinarias para contener y mitigar al virus. Las tareas y respuestas a la pandemia, que se darán en los ámbitos familiar, laboral, individual, colectivo y gubernamental, deben contemplar el llamado de las mujeres. El 8 y 9M señalaron la ruta para que cualquier cosa que se haga esté cruzada, transversalmente, con perspectiva de género. Emergencias sanitarias incluidas.