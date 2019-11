Un asesinato cada 15 minutos

Nuestro País ha sufrido 32 mil 495 asesinatos en los pasados once meses -del primero de diciembre de 2018 al 30 de octubre de 2019- lo que significa un promedio de 2 mil 954 por mes, 623 cada semana, 98 por día: Cuatro asesinatos cada hora.

La costumbre estadística es medir el número de asesinatos por cada 100 mil habitantes de un determinado lugar: Es la tasa de homicidios, que en nuestro caso, y estimando que hoy somos 125 millones de habitantes en México, será de 25 asesinatos (homicidios dolosos y feminicidios) por cada 100 mil habitantes.

Esta tasa es muy inferior a la observada en El Salvador donde es de 62 o en Venezuela donde es de 56, y cercana a la observada en Brasil cuya tasa es de 30.Pero es igualmente verdad que nuestra tasa de asesinatos es notablemente más alta que la observada en Ecuador donde es de 5.8, Estados Unidos de 5.3 o Canadá con una tasa de 1.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Y ya ni mencionar Suiza y Noruega con 0.5 y Singapur con 0.2.La franja de varones venezolanos con edades entre 15 y 29 años tiene una tasa de 200, siendo la parte de la población con más riesgo de morir por asesinato.

Llama la atención que en los casos de Venezuela, México y Brasil, países en los que hemos experimentado una caída sensible de la población joven, a pesar de ello la tasa de asesinatos no se haya reducido, antes al contrario, ha aumentado.

La reducción del número de habitantes jóvenes habría de resultar en una caída de la tasa de asesinatos, pues si es en ellos en quienes más ocurre el homicidio intencional, la regla lógica nos dice que ya tendríamos que estar teniendo descensos muy notables en las tasas de homicidios. Otros factores como la “popularización” de la criminalidad con un menosprecio del valor de la vida humana, una erosión más grave de la integración familiar porque gobiernos y gobernados hemos tenido la vista más atenta en otras preocupaciones ajenas a una educación y formación más sólidas de los menores, así como, políticas públicas que habrán estado desproporcionadamente ocupadas por un bienestar material sin impulsar en serio la educación y los valores personales y sociales, como la solidaridad, el respeto ajeno y la libertad responsable.

Es significativo considerar que América Latina es la única región del mundo en la que la tasa de asesinatos aumenta, lo que especialmente ocurre en Brasil y México, y también que las tasas en Honduras, El Salvador o Venezuela son más altas de lo que “correspondería” a su desarrollo económico al compararse con otros países, indicando que la condición económica no es la única que explica los asesinatos.

Si bien se puede establecer cierta relación entre el mal reparto de las oportunidades económicas y la criminalidad, la directora de la Oficina de Investigación de la ONU contra la Droga y el Delito -(Unodc, por sus siglas en inglés)- la señora Angela Me, ha manifestado que si bien "las diferencias en tasas de homicidios entre los países pueden ser explicadas principalmente en relación al estado del desarrollo socioeconómico "añade que en América Latina no siempre se cumple tal observación; habrá otros factores.

Me parece que es probable que al corto o mediano plazo estemos viendo una mejoría en el panorama estadístico de los asesinatos en América Latina, México incluido, por lo menos en parte y tristemente atribuible a la disminución paulatina de nuestra población joven. No sería una solución, si acaso apenas una dolorosa explicación. Para el plazo inmediato no podemos soslayar la tremenda impunidad en este renglón del crimen, asunto que por décadas no mejora y que, a decir por la percepción ciudadana, continúa empeorando.

jesus.canale@gmail.com Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.