Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, podría ir a la cárcel

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que presuntamente Mayeli Alonso no cooperara con la justicia de Estados Unidos para aclarar el caso que ella misma denunció, en donde señala a Juan Ramírez, novio de su ex socia, Daisy Cabral, por un presunto abuso sexual, la ex mujer de Lupillo Rivera podría ir a la cárcel.

De acuerdo a lo publicado por El Heraldo, la estrella de “Rica, Famosa, Latina” denunció a Juan Ramírez desde hace más de siete meses, ya que supuestamente la agredió sexualmente en un hotel de Las Vegas.

Se dice que la demanda podría salir contraproducente para la Mayeli, ya que la justicia estadounidense lleva batallando con ella siete meses y no ha querido colaborar para esclarecer, de una vez por todas, la situación.



La contrademandaron

El medio explicó que la pareja de la empresaria Daisy Cabral contrademandó a la influencer, ya que ésta no ha querido siquiera iniciar con los trámites básicos para iniciar el juicio, que consiste en contestar un cuestionario, bajo juramento, sobre las acusaciones que ella le hace al hombre.

Se expuso que en el documento tiene que responder sobre la defensa que realizará Juan Ramírez, con preguntas como decir si ella fue la que lo invitó a la habitación, si ella compró mariguana en Las Vegas, si usó alcohol y drogas el día del incidente, y si el contacto que existió fue consensuado.

La publicación aseguró que la demanda podría salirle cara a Mayeli Alonso, ya que le pondrían una multa o podría ser condenada a prisión, pero, por lo pronto, la defensa del presunto agresor sexual estaría exigiendo una remuneración económica de 3 mil dólares, porque la chihuahuense se niega a cooperar con la justicia.