Arremete Bárbara de Regil contra quienes la critican en redes sociales

Ciudad de México.-Bárbara de Regil aseguró que ha aprendido varias lecciones luego de las duras críticas que ha recibido en redes sociales durante la entrevista que concedió al programa Venga la Alegría.

Sin temor a volverse a poner en la mira de sus detractores, la protagonista de Rosario Tijeras exteriorizó su descontento con los ataques de diversos internautas.

“Me he hecho más fuerte, eso está cañón… mira yo pienso, si los haters supieran lo fuerte que me hago, me dejarían de atacar. Twitter es la tierra del ataque, y cada vez que yo veo un comentario feo en Twitter pienso: ‘tú loser 2, 3, 5… ves la vida como la vives y de verdad deseo que tengas una mejor vida para veas mejor y más bonito las cosas’”.

Previo a estas declaraciones, la actriz confesó su deseo de volver a ser madre, y reveló que tiene algún tiempo intentando este sueño con su esposo, aunque hasta ahora no han tenido éxito. “Estamos intentándolo, no sabemos si es que estoy estresada, pero estamos intentándolo…”.

Por último, y dejando en claro que no forzará las cosas en este sentido, De Regil manifestó: “yo creo la vida es muy sabia y te da las cosas cuando te las tiene que dar… a mí me dio una hija a los 16 años, y yo decía: ‘no, pero por qué, cómo’, y es lo mejor que pudo haber pasado en la vida, yo creo mucho en eso, todo para por algo”.