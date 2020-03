Violentómetro: No hay agresiones pequeñas

HERMOSILLO, Sonora..- “Ay, mi amor, nomás sabes hacer quesadillas, ja, ja, ja…” Parece un chiste o una simple expresión de broma, pero en realidad es el primer escalón del violentómetro y el inicio de un camino que, si no se detecta y atiende a tiempo, puede llegar hasta el final: Un feminicidio.



En la mayoría de sus representaciones gráficas, el violentómetro adopta tres colores, donde el más claro hace referencia a los primeros niveles de violencia: Bromas hirientes, chantajes, mentiras, celos.



En el punto medio se encuentran los golpes “de juego”, los pellizcos, empujones, jaloneos y aislamiento. Todo puede escalar hasta llegar al abuso sexual, violación, la mutilación y el asesinato.



El violentómetro surge como un material gráfico y didáctico en el año 2009, a partir de una investigación que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó con jóvenes y sus dinámicas en las relaciones, señala Joanna Trejo Ponce, cofundadora de CoCu (Colectiva Cuerpa) en Ciudad de México.

Indica que la aplicación de una encuesta permitió observar acciones agresivas de los participantes y fue entonces que, tras cuatro meses de análisis,Trejo Ponce, quien ha acompañado a mujeres y niñas en situación de violencia extrema, se refiere al violentómetro como unay en qué nivel se encuentra.

Por ejemplo, comienzan con bromas hirientes, pasan al chantaje, luego mienten, engañan, hasta pasar por amenazas con armas e incluso llegan al último nivel que es el de asesinar a su pareja, advierte.

¿ME CELA PORQUE ME QUIERE?



Para Joanna Trejo, muchas mujeres tienden a naturalizar la violencia, especialmente en las primeras fases. Eso las lleva a creer que actitudes como los celos son normales en todas las relaciones y los asocian con una señal de amor y protección.



Es en este punto en el que el equipo de CoCu interviene para intentar mostrar el panorama al que se enfrentan, dice la activista: Las agresiones no sólo no se van a detener, sino que irán en aumento.



Con ella coincide la sicóloga Claudia Blas García, quien menciona que hay mujeres que no se dan cuenta de que viven tan inmersas en la violencia porque la han normalizado a tal grado de que no pueden reconocerla.

La especialista que ha trabajado con jóvenes violentadas explica que la normalización de ciertas conductas agresivas surge a partir de su repetición y posterior aceptación como parte del funcionamiento de un grupo social.



“Como cuando en la antigüedad en las distintas sociedades se manejaba que la mujer tenía que estar en su casa haciendo ‘lo que le correspondía’ y entonces todas las mujeres y hombres veían esa conducta como normal y esperada”, ejemplifica Blas García.

EL VIOLENTÓMETRO EN EDUCACIÓN BÁSICA

La sicóloga expone queque ellas consideran como normal. La herramienta le ha permitido informar sobre los riesgos que representa el trato agresivo.En el caso de Colectiva Cuerpa, Joanna Trejo menciona que, que puedan reconocer la fase en la que se encuentran para después comenzar a sensibilizar sobre el incremento de las agresiones.Destaca quey si tiene redes de apoyo que puedan brindarle ayuda emocional, económico o de vivienda, pues muchas veces, agrega, lo que necesitan es dejar el espacio que comparten con el agresor.Al ser la adolescencia la etapa en la que la mayoría de los jóvenes empiezan a tener relaciones de pareja,, considera Joanna Trejo.Sin embargo, declara queEjemplo de ello, cita, el caso desobre el tema que ocupa a nivel nacional la violencia, que está cada vez en una etapa más alarmante”, puntualiza Trejo Ponce.En cuestión de reformas legislativas y tras 10 años de su creación, fue hasta el pasado 20 de febrero que el senador José Ramón Enríquez, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que contempla

UNA HERRAMIENTA QUE DEBE MEJORAR

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos Primera y su votación se encuentra pendiente.El violentómetro es una herramienta funcional que permite conocer e identificar las etapas de la violencia que puede vivir una mujer. Pero tras 10 años de existencia,Para la activista Joanna Trejo,y las tecnologías han permitido que esta, pero sí ha tenido una función importante y ha logrado su objetivo de visibilizar la violencia”, añade.Tanto ella como la sicóloga Claudia Blas coinciden en que ademásSobre todo, señalan por separado,