Hay golpes que no se ven, pero sus huellas marcan la vida

HERMOSILLO, Sonora.- “María Inés” tenía sólo 17 años cuando lo conoció; él fue su primer amor, su primer todo. Él lo sabía y aunque durante los 10 años que duró la relación jamás le levantó la mano, sus hechos y actitudes la golpearon tanto que intentó quitarse la vida porque ya no quería sentir más dolor.



Durante ese tiempo ella llegó a creérsela: Él la llamaba loca, le decía que las cosas no siempre podían ser como ella quería y sí, llegó a pensar que la felicidad no la merecía, que tenía la obligación de ayudarlo y rescatarlo del hoyo en el que él estaba.



“Fue mi primera experiencia romántica, fue con mi primer novio. Tenía yo 17 añitos y era un chico de mi círculo de amigos, lo conocí por amigos en común y nos hicimos muy cercanos y terminamos teniendo una relación de mucho tiempo, con idas y venidas, cortábamos, veníamos, él tuvo una pareja en el inter, yo tuve otra pareja, y fueron muchas cosas fue una década”, recuerda.



“María Inés” ahora es una profesionista y proyecta tal seguridad en sí misma que resulta difícil imaginar todo lo que vivió en esa etapa, incluida la pérdida de un bebé.



Hacían todo lo que hace una pareja normal: Salir a cenar, al cine, le hablaba al oído con un “te amo”, pero al querer ella detalles tan simples como que fueran juntos a una fiesta, las cosas cambiaban.



“Cuando yo creía que teníamos una relación establecida él me lo negaba y me trataba de loca y él decía que no, que no éramos nada”, recuerda.



Él era tajante: “¿Tú que estás pensando, si yo nunca te he dicho ni te he dado a entender que tengamos algo serio?”, le decía. Pues no, “no era serio”, pero por supuesto que él la celaba y ella no podía salir con nadie más, era tan hábil para manipularla que no le prohibía cosas, sólo “se ponía mal”.



“Me manipulaba. La manipulación va escalando. Es primero con indiferencias, te ignoran o te tratan de loca, de que tú te estás imaginando cosas o que crees que pasaron cosas que no pasaron y no tienes testigos porque es una relación de dos.



“Él te mantiene aislada en cuanto a la relación, o sea yo no compartía esas cosas con mis amigas, por ejemplo”, afirma.



NO ES FÁCIL



Ahora, a la distancia, luego de al menos cinco años de terapias, a las que su mamá la llevó incluso a “jalones y estirones”, es inevitable que a veces se pregunte ¿cómo es que no se daba cuenta? Afortunadamente tiene las respuestas que le han dado la fuerza para salir adelante y que le ayudaron a dejar ese círculo vicioso.



Y no se trata de que ella fuera una “loca”, el no poder salir de una relación de este tipo tiene un nombre: Síndrome de Indefensión Aprendida , afirma la sicóloga Paloma Murillo, quien trabajó durante años en el módulo de atención a víctimas de violencia en la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Hospital Integral de la Mujer (Himes).



Por lo general este tipo de violencia, sicológica, empieza con comentarios, explica, tal vez no son palabras ofensivas o groserías como tales, pero sí hacen sentir mal a la mujer y por la misma relación de pareja, al involucrar sentimientos se deja pasar.



“Pero apartir de ahí va pasando algo en nosotras porque puede que tengamos mucha seguridad en nosotras mismas, pero la violencia emocional empieza así, con comentarios tal vez no tan frecuentes, pero continúan, va creciendo.



“Empieza la confusión, empezamos a dudar de nosotras y eso va de alguna manera bajando nuestra autoestima. Todo eso va a influir en cómo nos vamos relacionando, por eso es muy común que una mujer que vive violencia empieza a aislarse”.



LAS HUELLAS



El problema no para ahí. Mariana Castañeda Gutman, sicoterapeuta y escritora, coincide con Paloma Murillo: Las mujeres llegan en busca de ayuda no porque digan “soy víctima de violencia”: La depresión, ansiedad y el estrés postraumático las llevan al diván y en el transcurso de la terapia todo empieza a salir.



Casi todas las mujeres que tuvieron relaciones con hombres, o sea heterosexuales, tenían este tipo de problemas pero no lo manifestaban así, señala.

“Más bien reportaban una baja autoestima, estar deprimidas, no muy felices en el matrimonio, pero sí pude identificar la causa”, reflexiona, “decían, por ejemplo: ‘Pues yo antes de casarme era muy alegre, me gustaba estudiar, trabajar, hacía las cosas bien y desde hace algún tiempo como que ya no logro hacer nada bien’.

“Y bueno, lo que pasa es que están viviendo con un hombre que a cada rato las critica, las menosprecia, las calla o incluso las humilla”, advierte.

Así, cuando escribió “El machismo invisible” entrevistó a más de 100 mujeres y a todas les preguntó quién manejaba cuando salían en pareja. La respuesta de casi todas fue: Maneja él. Y el análisis del porqué arrojó resultados sorprendentes.

Recuerda que le decían: “Cada vez que yo manejaba él me criticaba tanto, me regañaba tanto y me decía todo el tiempo que no era por aquí, que era por allá, que iba muy lento, que porqué me cambiaba de carril... me daba tanta lata que por fin decidí cederle el volante para por fin tener la paz”.

Así es como el machismo, invisible y silencioso empezaba a dejar huellas en las mujeres: Ya no se sentían capaces de manejar.

Paloma Murillo señala que la mujer empieza a justificar conductas de la pareja y a inventar excusas, por ejemplo para no salir y empieza el aislamiento.

“Yo sola voy a tomar la decisión de no asistir, entonces empiezo a aislarme y por eso es bien común que las personas que viven violencia presenten muchas características, desarrollan el trastorno de depresión, ansiedad y de estrés postraumático, que yo creo que son los más comunes que presenta una mujer cuando está viviendo violencia”.

Así, tal cual le ocurrió a “María Inés” y le pasó, reflexiona, por amor y porque era muy joven.



“Incluso porque eres ignorante de muchas cosas, el hecho de que haya personas que no te respeten la inocencia es muy grave y no es tu culpa, no es culpa de la persona que está siendo violentada”, afirma con total seguridad, “es de lo más difícil de comprender eso”.

A pesar de toda una década de dolorosas experiencias ella logró salir de esa relación para siempre.

Y después de todo el apoyo que ella le brindó cuando él tuvo problemas de salud y económicos por drogas él jamás cambió e intentó manipularla hasta el final.

“Él me dijo al final, cuando yo por fin pude romper con eso y le dije que ya no más, que ya se había acabado y que lo que yo creía que sentía por él ya no existía: ‘Me estás abandonando cuando más te necesito’”.