Sonora ocupa tener profesionistas del futuro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ingenieros que diseñen las mejores máquinas para viajar al espacio, o que sean capaces de automatizar y mejorar los procesos de producción, así como los enfermeros especializados, serán los profesionistas más demandados de la próxima década.



Esta es la visión del sector productivo de Sonora, cuyos principales representantes perfilan a Enfermería, en las licenciaturas, y a Mecatrónica, Industrial, Aeroespacial y Minería en las ingenierías, como las carreras del futuro para la entidad.



La opinión de los empresarios coincide sobre todo con quienes cursan esas disciplinas a nivel profesional, y a pesar de que algunas de éstas son de las que tienen mayor matrícula en todo el Estado, el mercado laboral no parece ser un motivo de preocupación.



Es así que Sandy Natalie Campos Martínez, recién egresada de Ingeniería Mecatrónica, la quinta carrera con más estudiantes en las universidades públicas de Sonora, confía en que su profesión tiene bastante futuro tanto en la región como en todo el mundo.



“Es una de las nuevas ingenierías y de las nuevas carreras no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y se le llama una de las carreras del futuro debido a que combina muchas ciencias distintas en una misma”, explicó Sandy, quien culminó sus estudios en el pasado mes de diciembre.



En el área de las ingenierías y ciencias exactas, los representantes de cámaras empresariales en Sonora también consideran como prioritarias a futuro la Electrónica, Informática, Biomédica, Geología, Química y Ciencias Ambientales.



En Sonora existen al menos 20 universidades y centros de educación superior públicos que en total ofrecen 103 carreras, algunas de las cuales sí responden a las necesidades actuales del mercado de trabajo y tienen futuro, pero existen otras que deben revisarse como: Técnico Automotriz, Ingeniería Aeroespacial, Nanomedicina y Creación de Empresas.



Adolfo Rivera Castillo, director del Instituto Tecnológico de Hermosillo, destacó que las opciones educativas de esta escuela han tratado de adaptarse a las tendencias del mercado en el presente, pero también para los próximos años.



“Por ejemplo, la carrera de Ingeniería Biomédica como tal es una industria que existe en Sonora, que poco a poco se va fortaleciendo, pero que nosotros detectamos que para que eso suceda debe haber profesionales en el área”, subrayó.

“Tenemos conocimientos de diferentes áreas, eso nos da una versatilidad en el mercado y en las empresas que nos permite incursionar”, aseguró Jesús Sebastián Padilla Moreno, alumno de séptimo semestre de Biomédica en el ITH.



Jesús Sebastián es parte de la primera generación de esta carrera y, contrario a lo que pudiera pensarse, puntualizó que las aplicaciones no son sólo en el campo de la medicina, pues tiene salida incluso en el mercado automotriz y aeroespacial.



Y en el mismo sentido, hay otras áreas proyectadas para tener un gran auge en su desarrollo, como es el caso de aeronáutica, que si bien no existe aún como carrera profesional, tiene impulso en instituciones como el mismo ITH o la Universidad de Sonora.



“No tengo ingeniero aeronáutico, no tengo esa ingeniería, pero tengo ingenieros industriales que trabajan en aeronáutica. Nosotros queremos hablar más a veces de áreas de acentuación”, argumentó el rector de la Unison, Heriberto Grijalva Monteverde.



En otros campos del conocimiento, de acuerdo con los líderes de sectores productivos, las carreras con mayor futuro en el Estado también son las relacionadas con el sector primario, como Minería, Ingeniería en Agronomía y Agroindustria.



Pero aunque la mayoría coincide en las ingenierías, los empresarios consultados esperan además una alta demanda en profesionistas del sector salud, y además de Enfermería, ven más necesidad de paramédicos, sicólogos de la salud y médicos especialistas en atención a los adultos.



Mientras que en las ciencias económico administrativas, sobresalen carreras que aún no son contempladas en la oferta educativa pública de Sonora: Desarrollo y Creación de Empresas y Emprendedurismo.



Para Álvaro Bracamonte Sierra, investigador de El Colegio de Sonora, el sistema educativo actual enfrenta un reto en el presente y en los siguientes años por esa necesidad inmediata de adaptarse a los requerimientos del mercado.



“Me parece que los muchachos que están formándose o en vías de formarse en las carreras que actualmente se están ofreciendo, puede ser que no sean o no se hayan generado las carreras, si quieres hasta de técnicos, que van a desarrollar a la vuelta de seis o siete años”, consideró.



Y si bien las opciones educativas mencionadas son las que se proyectan como las de mayor demanda para los próximos años, tampoco se pueden descartar del todo las carreras relacionadas con las ciencias sociales, artes y humanidades.



“Un país que tiene educación, cultura y salud, avanza. Los grandes empresarios en este País asisten y oyen la ópera o van a exposiciones de arte, no está desligado, es desarrollo”, recalcó Heriberto Grijalva.

“Es algo que siempre se me ha dado, me ha gustado”, externó en referencia a su carrera Alan Murillo, alumno de Artes Plásticas de la Unison, “y pues con eso de que estudiamos para trabajar, quisiera trabajar en algo que me guste”.