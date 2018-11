Confían en producción de jaiba en Huatabampo

Huatabampo()

Una producción de más de mil toneladas esperan productores de jaiba en Huatabampo, a fin de solventar las deudas que dejó la pesca de camarón, informó Raúl Apodaca Castro.



El jefe de la Oficina de Pesca manifestó que el panorama para los productores de jaiba es alentador, ya que el producto tiene calidad de exportación.



Aunque no precisó la deuda que dejó la zafra del llamado "oro rosado", la producción de más de mil toneladas obtenidas en 2016 y la esperada este año, solventará la deuda y mejorará la economía local.



Abundó que las inclemencias del tiempo provocaron que durante los meses de diciembre del año pasado y enero de este año, el 50% de la flota pesquera no saliera a trabajar.



"Tenemos baja afluencia por los malos tiempos, pero esperemos que a partir de este mes se normalice", externó, "estamos trabajando en un reordenamiento en el sector, queremos ver cuantas pangas hay activas".



Apodaca Castro aseveró que no han tenido problemas con el aumento de los combustibles, ya que algunas cooperativas de la Jurisdicción que comprende de Agiabampo a El Siari cuentan con el apoyo de gasolina ribereña.