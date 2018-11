Migrantes sufren frío y hambre en travesía

Navojoa()

En busca del "sueño americano", migrantes de diferentes partes de México se dirigen a la frontera para cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos, pese a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Los migrantes del Sur del País señalan que sufren humillaciones, frío y hambre en su travesía para llegar a las ciudades fronterizas en busca de un mejor futuro.



Daniel Huesca, de 29 años de edad, junto a su esposa e hijo de 8 meses de edad, salió de Veracruz rumbo a la ciudad de Tijuana en busca de un mejor futuro.



"Salimos la semana pasada y viajamos pidiendo raite a los traileros y a veces caminando", relató, "lo más difícil es sufrir hambre, humillaciones de gente que nos mira como bichos raros".



Explicó que la noche del día lunes pasado, él y su familia, llegaron a Navojoa y tuvieron que dormir en la banqueta de una gasolinera cubriéndose de la intemperie con un par de cobijas.



"En Veracruz y todo el Sur del País la situación es muy difícil porque no hay trabajo, hay mucha delincuencia, no se vive a gusto", narró, "quiero que mi hijo tenga más oportunidades y para eso busco un trabajo estable".



En su tierra natal, Daniel, limpiaba carros, pero la responsabilidad de mantener a su hijo y esposa lo obligó a buscar nuevos horizontes.



En el camino me pongo a limpiar los cristales de los carros y así sacamos para comer, pero llegando a Tijuana buscaré un trabajo mejor", confío, "la gente nos critica porque nos ve raro, pero ellos no saben por lo que hemos pasado".



Flujo migratorio



Una mayor afluencia de migrantes en Navojoa han percibido autoridades encargadas de proteger a esta población.



Las autoridades indicaron que tienen control de los migrantes, pero es común verlas en los cruceros pidiendo dinero para llegar a su destino.