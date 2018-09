Toma protesta primer diputado gay en Congreso de Nayarit

NAYARIT(SUN)

Ricardo Hernández, un activista de 32 años, se convirtió el viernes pasado en el primer diputado abiertamente homosexual en asumir el cargo en el Congreso de Nayarit.



Su llegada al congreso local sería para suplir al diputado Pavel Jarero, quien dejó su curul para ir en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Tepic. El proceso, no obstante, estuvo lleno de obstáculos.



Desde el viernes 3 de marzo Ricardo Hernández debía convertirse en el primer diputado gay de Nayarit, al ser suplente, tal y como lo indicaba la ley, tomaría el lugar de un diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto en el que ha militado desde hace cinco años.



Irónicamente fue ese partido PRD, el mismo que en 2009 convirtió a la Ciudad de México en la primera capital en avanzar en la reforma del matrimonio igualitario, quien impidió que ese 3 de marzo la comunidad LGBT tuviera una representación real en el Congreso.



En entrevista con El Universal, Ricardo cuenta que el pasado jueves, él y Gloria Noemí Bucio tomarían protesta en el Congreso en lugar de los diputados Pavel Jarero y Sonia Ibarra; sin embargo, cinco minutos antes del acto se le informó a Hernández, que no podría tomar posesión.



La razón, le dijeron, era que la diputada perredista Sonia Ibarra, metió un amparo de último minuto para continuar en el cargo, y con ello se bloqueaba la entrada de Gloria Noemí Bucio; sin embargo, Bucio fue llamada para tomar posesión en lugar del diputado Jarero, lugar que le correspondía a Ricardo Hernández.



Esa mañana de martes, Ricardo informó a medios locales que iniciaría trámites legales “para poder asumir lo que por ley le corresponde”. Señaló que con dicha acción se violentaron sus derechos e iniciaría pláticas con los abogados del partido. Indicó también que el PRD no estaba respetando la igualdad de género, tal como lo promovía.



“Ellos dijeron que si sale mujer, entra mujer y si sale hombre, entra hombre; en este caso está saliendo mi compañero Pavel Jarero y por ley me corresponde… ahora nos están diciendo que va entrar Noemí Bucio”, señaló Hernández.



Según el activista, con la presión de los medios de comunicación fue que logró tomar posesión en lugar del diputado Pavel, hasta el mediodía, tal como le correspondía. “Yo sentí que me dieron el lugar, sólo porque al PRD ya no le quedaba de otra”, puntualizó.



Hernández aseguró que trabajará a favor de los derechos igualitarios de la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual). Principalmente, se comprometió a trabajar por una ley sobre el cambio sexo-genérico.



“Me siento muy orgulloso porque estoy representando a la población LGBTTTI que no había tenido una representación; ahora me toca salvaguardar los derechos de todas las personas por igual”, indicó el diputado en entrevista.



Justo después de su toma de protesta, Hernández presentó documentos de renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que permaneció más de cinco años. También, anunció su incorporación como diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el presidente del Congreso, Jorge Humberto Segura y el secretario general, Carlos Ruvalcaba Quintero.



En entrevista, Ricardo Hernández, informó que su cambio de partido se debió a un intento de bloqueo por parte del PRD para que no tomara posesión, tal como le correspondía.



Indicó que tras sentirse traicionado ya no quiso formar parte de las filas del Sol azteca. “Me sentí defraudado por el partido al que yo le dediqué cinco años, más que discriminación, lo sentí como una traición”, aseveró el diputado.



“El PRD ya perdió la noción de lo que es trabajar para la gente y para el pueblo, creo que el partido ya perdió el piso”, advirtió Hernández.