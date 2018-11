Jesse & Joy ganan Grammy, lo dedican a las minorías en EU

LOS ÁNGELES, California(AP )

Jesse & Joy se consagraron el domingo en los premios Grammy con un nuevo gramófono dorado para "Un besito más".



El dúo de hermanos mexicano-estadounidense, que el pasado noviembre se alzó con el Latin Grammy al mejor álbum vocal pop contemporáneo por esta producción, obtuvo el Grammy anglo al mejor álbum de pop latino.



"Voy a tratar de que no se me haga costumbre llorar siempre", expresó Joy, la vocalista del par, sin poder contener las lágrimas.



En un emotivo discurso le dedicó el galardón a su difunto padre, para el cual compusieron el tema homónimo del disco, y a "todos los hispanos, todas las minorías, estamos con ustedes", expresó. "Estamos muy orgullosos de ser mexico-estadounidenses".



El Grammy al mejor álbum de jazz latino fue para Chucho Valdés por "Tribute to Irakere: Live In Marciac". El músico cubano le dedicó el premio a su esposa y productora Lorena, quien lo acompañó a aceptar el gramófono.



Los ganadores del Grammy en las categorías de música latina se anunciaron durante la llamada "Premiere", una ceremonia previa a la gala televisada que se transmite solo por Internet, en la que se reparten la mayoría de los galardones.



La cantautora mexicana Carla Morrison, que estaba nominada a mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina por "Amor supremo", hizo alarde de su potente voz durante la ceremonia, en la que interpretó el sensual tema "Un beso" acompañada de un grupo de indígenas nativos estadounidenses. "Arriba México señores", dijo al terminar su actuación.



Este premio fue para la puertorriqueña iLe, quien no estuvo presente, por "iLevitable".



Vicente Fernández se alzó con el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo música tejana) por "Un azteca en el Azteca, Vol. 1 (en vivo)", mientras que el premio al mejor álbum de música tropical fue para los boricuas de José Lugo & Guasábara Combo por "¿Dónde están?". Fue una pregunta que probablemente muchos se hicieron: ambos ganadores estuvieron ausentes.