Sherlyn y la polémica con la ex de su novio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El nuevo romance de Sherlyn apenas inició hace unas semanas y ya enfrenta una polémica.



La actriz confirmó que sostiene una relación con el periodista Francisco Zea y la ex novia de él no tuvo las mejores palabras al respecto.



En una entrevista para “El Gordo y la Flaca”, la conductora Diana Llano dijo que Zea tiene una cara en público, pero en privado es muy distinto.



“Siempre habla de las mujeres y dice cosas hermosas, pero no es la realidad”.



“Una cosa es que esté superando las cosas y otra cosa (enterarme) que se iba a casar. He llorado y estoy ardida y dolida. Invertí cinco años de mi vida en un hombre que me hizo daño psicológico”, comentó.



Llano, quien tuvo una relación de cinco años con el periodista, aseguró que no tiene nada contra Sherlyn y que les desea lo mejor.