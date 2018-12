Toma confianza Carreño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una dosis importante de confianza es la que ganó el delantero Abraham Darío Carreño después de conseguir su primer gol con la camiseta de Cimarrones de Sonora el pasado viernes ante Coras Tepic.Aunque aseguró que en el tema individual la anotación lo pone muy contento, aún más felicidad le provoca el saber que sirvió para ayudar al colectivo a sumar tres puntos que a primera instancia lucían complicados de conseguir."La verdad es que me quedo tranquilo, lo había estado buscando y se había negado un poquito, pero contento primeramente por el gran resultado que sacamos ante Coras y contento porque logré hacer gol", indicó.Pero está consciente de que no ha logrado sus metas, por lo que tiene en la mente el trabajo día a día para poder seguir siendo el compañero de Raí Villa en el ataque y buscar más anotaciones que ayuden a la tropa de Juan Carlos Chávez."Sirve la confianza, pero tengo la mentalidad de seguir trabajando y aprovechando las oportunidades que nos dé el profe y esperemos que en los siguientes partidos se den más goles. Estoy tranquilo porque cayendo uno caen los demás", comentóDespués del éxito ante Coras, el ariete indicó que después de esto vendrá una buena racha para él y sus compañeros, siempre y cuando no dejen de ir puntos en casa, sobre todo en el próximo juego ante Bravos de Juárez.