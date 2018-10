San Luis demanda a NFL por reubicación de Rams a Los Ángeles

SAN LUIS, Missouri, EU(AP )

La ciudad de San Luis presentó una demanda el miércoles contra la NFL por la mudanza de los Rams a Los Ángeles, alegando que la liga violó sus propias normas de reubicación y se enriqueció a costa de la comunidad que dejó atrás.



La demanda fue interpuesta 15 meses después que el equipo abandonó San Luis. El condado de San Luis y la autoridad deportiva de la región se sumaron a la ciudad en la demanda contra la NFL, los 32 equipos de la liga y sus dueños.



Los demandantes, que presentaron su querella en la corte de circuito de San Luis, buscan una cantidad no especificada pero "considerable" por daños y resarcimiento.



La NFL afirmó que "no existe base legítima" para la demanda. Un vocero de la liga, Brian McCarthy, dijo que trabajó diligentemente con funcionarios municipales y estatales en un proceso que considera "honesto y justo".



Antes de la temporada de 1995, los Rams se mudaron de Los Ángeles a San Luis, atraídos en parte por un nuevo estadio techado cuya construcción fue cubierta con dinero de los contribuyentes. Stan Kroenke, un multimillonario de bienes raíces y oriundo de Missouri, fue el propietario minoritario del equipo hasta que lo compró por completo en 2010, dos años después de la muerte Georgia Frontiere, quien por mucho tiempo fue la dueña mayoritaria.



La demanda señala que no pasó mucho tiempo tras la compra para que Kroenke empezara a planear la mudanza, pese a que él mismo y el jefe de operaciones del equipo, Kevin Demoff, aseguraron públicamente que los Rams esperaban permanecer en San Luis por mucho tiempo.



"En los años previos a la solicitud de reubicación, ejecutivos de los Rams decidieron mudar al equipo y confidencialmente determinaron que estarían interesados en toda oportunidad para hacerlo", de acuerdo con la denuncia.



La demanda subraya que dado que los funcionarios de San Luis desconocían que su cambio de sede era prácticamente un hecho, invirtieron millones de dólares en el desarrollo de planes para un nuevo estadio con el que se pretendía mantener a los Rams en la ciudad.



"Los Rams nunca intentaron entablar negociaciones de buena fe con San Luis", se lee en el documento.



En su primera temporada de regreso en Los Ángeles, los Rams terminaron con marca de 4-12. No han tenido un récord ganador en una campaña desde 2003.