NASA captura imágenes de erupciones solares

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Solar Dynamics Observatory de la NASA pudo capturar imágenes de tres erupciones solares que presento nuestro estrella central. Los acontecimientos sucedieron entre los días 2 y 3 de abril de 2017.



El primero alcanzó su punto máximo a las 4:02 am EDT del 2 de abril, el segundo alcanzó su punto máximo a las 4:33 pm EDT del mismo día, y la tercera alcanzó el punto máximo a las 10:29 am EDT del 3 de abril.



Las llamaradas solares son explosiones de gran alcance de radiación. Las radiaciones nocivas de una llamarada no puede pasar a través de la atmósfera de la Tierra para afectar físicamente los seres humanos, sin embargo, cuando son lo suficientemente intensas, pueden perturbar la atmósfera en la capa donde viajan las señales GPS y las comunicaciones.



La primera erupción del 2 de abril se clasificó como la llamarada M5.3, mientras que la segunda del mismo día fue nombrada como M5.7. La del 3 abril fue clasificada como M5.8.



Las erupciones de clase M son una décima parte del tamaño de las llamaradas más intensas, las llamaradas de clase X. El número proporciona más información acerca de su fuerza. Una M2 es dos veces más intensa como un M1, M3 es unas tres veces más intensa, etc.