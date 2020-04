Así inició la historia de amor de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego del escándalo que originó un video íntimo de Juan de Dios Pantoja, muchas personas se han preguntado quién es él y cómo conoció a Kimberly Loaiza, su pareja y madre de su hija.

Es por eso que a continuación te revelaremos cómo inició esta relación.

A través de su canal de YouTube, JD Pantoja y Kimberly narraron que se conocieron cuando eran menores de edad, ella tenía 15 y él 17.

El youtuber explicó que en ese tiempo bailaba con un grupo de amigos en secundarias y preparatorias de Mazatlán, detalló que, en su primer día, bailó en una escuela en donde estudiaba una prima de Kimberly, quien le pidió una foto.

Al terminar el show, se reunió con sus amigos y comenzaron a hablar de chicas. Le preguntaron si le gustaba la muchacha con la que se había tomado la foto y respondió que no, que estaba bonita pero no era su tipo.

En la platica uno de sus amigos comentó que era la joven más guapa de la secundaria, sin embargo, tenía una prima que era más guapa, pero era muy seria y sangrona.

Kimberly Loaiza

Al escuchar sobre Kimberly Loaiza, le llamó la atención y decidió buscarla en Facebook, mandarle solicitud de amistad y hablarle.

Contó que ella le respondió los mensajes, pero era muy seria. No entablaban una conversación con la que pudieran conocerse más, perdiendo contacto durante algunos meses.

Tiempo después, Juan de Dios bailó en la secundaria en donde estudiaba Kimberly.

Al terminar el evento le mandó mensaje, con la intención de invitarla a salir. Acodaron verse en una tienda de conveniencia después de que ella saliera de la escuela, pero la cita no resultó como Pantoja esperaba.

Platicaron solo unos minutos afuera de la casa de una amiga, y posteriormente Kimberly se fue.

Primera fotografía siendo novios.

Nuevamente pactaron verse, Pantoja la invitó a salir a la feria y lo dejó plantado.

Juan de Dios detalló que luego de que lo dejaron plantado se enojó tanto que se propuso no hablarle nunca más.

El youtuber reveló que estuvo saliendo con otras chicas: “Empecé andar de mujeriego, empecé a agarrar novia tras novia, no novias serias”.



Sin embargo, tras un tiempo sin comunicación volvieron a hablar y comenzaron a salir, haciéndose novios el 13 de enero del 2013.

Pero la relación se tornó complicada, ya que a ella no la dejaban tener novio porque era menor de edad.

Mary Martínez, mamá de Kimberly, le mandó mensajes por Facebook a Pantoja para que dejará de buscarla.



Te pido por favor no la estés molestando, ella no tiene permiso para andar con nadie todavía, no tiene edad, así que por favor no la busques ni la llames, ya le quité el celular y no quiero informarle esto a su papá”, dijo la mamá de Kim, a JD Pantoja.



“Le pido una disculpa sincera, comprendo que usted no le da permiso, y en verdad no se preocupe no la buscaré, me pesa y usted no se imagina cuanto”, respondió el youtuber al mensaje.

Asimismo, detallaron que luego de que la madre de Loaiza se dio cuenta de los mensajes su padre la golpeó y le quitó las redes sociales.

No obstante, JD Pantoja luchó por su amor, y decidió ir a los cultos religiosos de la familia, para ganarse la confianza de sus suegros.

Al ponerse más tensa y complicada la relación comenzaron a salir a escondidas, al punto de sacarla de la escuela.

Pasaron tres años. Kimberly casi cumplía su mayoría de edad y pensó que la dejarían tener novio, sin embargo, su papá le dijo que no, antes tenía que casarse.

Al enterarse Juan de Dios de lo que sus suegros pensaban amenazó a su suegra: “Lo siento mucho, pero si Kim cumple 18 años, y ustedes no le dan el permiso de salir conmigo, de ser mi novia, sin su hermana, me la voy a robar”.

El 05 de enero del 2016, Juan de Dios cumplió su palabra, se robó a Kimberly y se fugaron a Culiacán, Sinaloa.

Fotografía de la pareja viajando a Culiacán, después de haberse fugado.

En el camino, Kimberly escribió un mensaje a su mamá contándole la situación, pero lo envió hasta que llegaron.

La mamá de Kim le comenzó a llamar y JD Pantoja cortó la comunicación entre ambas.

“Hija ya todo va a estar bien, te vamos a dejar tener novio, pero por favor vente”, fue uno de los mensajes que envió la madre de Kim.

“Juan esto no se hace, regresen, hazlo por mí, yo te abrí las puertas de mi casa no me hagan esto no se vale”, dijo la suegra de JD Pantoja por medio de Facebook, a lo que él respondió: “Las cosas nunca fueron justas de su parte, ustedes hicieron las cosas como solo ustedes quisieron, ahora las cosas no serán así”.

Juan de Dios Pantoja

La suegra de Pantoja le explicó que no era la manera de hacer las cosas, y que su hija no era una persona de la calle para que se la robara.

“A mi hija le hubieras dado su lugar, a mi hija no la sacaste de la calle, por eso la cuidaba su padre porque era una de las cosas más valiosa que tenía”, dijo Mary Martínez a través de un audio.

Luego de la pelea por redes sociales, el padre de Kimberly acudió a la casa de la mamá de Pantoja a insultarla y amenazarla.

Con la promesa de que ya podían ser novios, al día siguiente la pareja optó por regresar a Mazatlán, pero antes tenían que casarse.

“Nos casamos para poder ser novios, nos casamos para poder salir sin su hermana, no nos casamos para irnos a vivir juntos”, argumentó Juan de Dios.

“Yo le dije a su papá: ‘Señor si lo voy hacer porque le voy a demostrar que yo quiero estar con su hija para toda la vida y no me interesa si estamos casados o no, yo la voy a esperar y la voy sacar como ustedes quieren, de blanco’”, dijo JD Pantoja a su suegro.

Momento en que JD Pantoja y Kimberly Loaiza se casan por el civil.

Al día siguiente se fueron a casar al registro civil.

Kimberly y Juan de Dios ya tenían permiso para salir solos, pero él sentía la presión de ofrecerle algo a su pareja, así que comenzó a grabar videos en Internet y entró a Badabun, motivo por el que tuvo que dejar Mazatlán e irse a vivir a Tijuana, Baja California.

Luego de aceptar la oferta de trabajo, JD Pantoja comenzó a tener problemas en su relación y decidió terminarla.

La pareja argumentó que después de los problemas se divorciaron.

“Si nosotros nos casamos lo queremos hacer bien. Queremos hacerlo como era realmente”, explicó Pantoja.

Se vuelven padres

La pareja anunció que serían papás.

En noviembre del 2018, tras superar varias peleas, la pareja vuelve y a finales de ese mismo año salen embarazados.



El 12 de julio del 2019, Kim tuvo a una hermosa niña a la que le pusieron Kima, quien también se ha ganado el corazón de cientos de internautas.

Kima Pantoja

Se comprometen

El 14 de enero del 2020, Juan de Dios le pidió matrimonio a la “Lindura Mayor”, como la conocen sus seguidores, en Hawai.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly anunciaron su compromiso en redes sociales.

Sin embargo, no se ha revelado cuando será la boda de la linda pareja.