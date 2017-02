Algunos consejos para escoger tus regalos para este 14 de febrero

(GH)

Se acerca el 14 de febrero, el Día de San Valentín o el Día del amor y la amistad. Esta es una oportunidad para demostrar nuestros mejores sentimientos hacia las personas más especiales de nuestras vidas. Esto, en principio, suena muy bonito, pero la verdad es que muchas veces nos vemos en la situación de no saber qué regalar, de que lo que queremos se escapa de nuestro presupuesto o de no saber en qué tienda podemos encontrar lo que necesitamos para sorprender a nuestra pareja. Pero no te preocupes, hoy tenemos planeado ofrecerte algunas ideas que podrán salvar tu día y hacer feliz a tus seres queridos en el momento en el que destapen el mejor regalo de su vida y, además, algunos consejos para que quedes como un rey o una reina sin tener que gastar una fortuna.Foto: PixabayAl momento de hacer hacer tus compras, busca tiendas que ofrezcan de todo un poco y garanticen la calidad de sus artículos, así tendrás la oportunidad de elegir bien tus regalos. Además, estas tiendas grandes suelen ofrecer las mejores posibilidades de ahorrar mientras compras, por ejemplo, esta es una época en la que podrás encontrar fácilmente cupones de descuento Amazon que podrás redimir en cualquier compra que hagas en este gigante del comercio electrónico.Por otro lado, ten en cuenta que esta época está colmada de oportunidades de disfrutar de ofertas y promociones que te permitirán comprar a precios más bajos de lo que puedas imaginar. Así que te recomendamos que, antes de hacer tus compras, visites páginas que, como Picodi México , te permitirán encontrar las diferentes oportunidades de ahorro que las mejores tiendas a nivel nacional e internacional tienen para ti.No creemos que podamos decir cuál sería un mejor regalo para un hombre o cuál para una mujer, pues esto siempre depende de los gustos de cada uno y nadie mejor que tú para decidir qué hará que los ojos de tu pareja brillen al romper el papel regalo, abrir la bolsa o destapar la caja con la que quieres sorprenderla. Eso sí, sabemos que hay cosas de las que todos disfrutamos y de eso sí que podemos hablar.Seguro que alguna vez has escuchado a tu pareja hablar del pantalón, la chaqueta, la mochila o el par de zapatos que le hace falta a su guardarropa para ser perfecto; seguro que en algún momento también se refirió a un dispositivo o accesorio para su computadora o su móvil que le haría la vida más fácil; incluso, es muy probable que su artista favorito se presente cerca en los próximos meses. Pues si tu memoria no te engaña, aprovecha esta oportunidad para alistar tu tarjeta o efectivo, abrir tu navegador y buscar la tienda online de ropa en la que encontrarás la nueva joya del guardarropa, ingresar a esa página web en la que ofrecían las entradas a los mejores precios o la sucursal online de la tienda de tecnología con las ofertas más llamativas.Puede que tu pareja no sea de esas personas que hablan todo el tiempo acerca de sus aficiones, de sus antojos o de sus deseos; también puede que parezca una persona que no necesita nada, y tal vez sea verdad. En estos casos, el pánico se apodera de nosotros, pues las opciones para escoger el regalo parecen infinitas y la inseguridad nos susurra al oído que no seremos capaces de escoger algo adecuado. Pues no te dejes ganar, recuerda todo el tiempo que han pasado juntos, recuerda cuáles son esos pequeños detalles que le sacan sonrisas, puede que se trate de un tipo de comida, caso en el que podrás ofrecer una cena romántica; puede que le apasione algún personaje de la tele o el cine, para lo cual siempre podrás encontrar algún coleccionable; si tu pareja es una apasionada del café, por ejemplo, una máquina para que prepare el mejor en su casa te convertiría en el héroe del día. En fin, en este caso, lo importante es estar atento a los detalles.Como ves, el Día de San Valentín es una gran oportunidad para fortalecer tus lazos con esa persona que es especial para ti y, además, una fecha excelente para hacer compras sin tener que sacrificar tu presupuesto.