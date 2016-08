Podría salir Héctor Ortiz por amparo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex secretario de Sagarhpa, Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, detenido el lunes pasado por la Interpol podría salir a través de un recurso de amparo.Ortiz Ciscomani hasta anoche se encontraba detenido y aunque se especulaba que podría haber salido libre a través del pago de una fianza, extraoficialmente se conoció que podría recurrir a un amparo.El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acualcultura (Sagarhpa), durante el gobierno de Guillermo Padrés Elías, fue detenido el lunes pasado, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).En un comunicado la dependencia indica que, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Distrito en Sonora, en contra de una persona investigada por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.El ex funcionario fue localizado y detenido por elementos de la AIC en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a su arribo procedente de Madrid, España, y con destino final a Hermosillo, Sonora."El imputado, ex titular de la Secretaría de Agricultura en el estado de Sonora, otorgó indebidamente diversos apoyos económicos provenientes de convenios para el desarrollo rural en la entidad", cita el boletín de la PGR.Agrega que el ex funcionario contaba con ficha roja de Interpol para su localización y detención.El detenido se encontraba a disposición de las autoridades en espera de ser ingresado a un penal federal, de acuerdo al informe.