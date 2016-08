Es un reto para el sistema de pensiones el envejecimiento de población

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El envejecimiento de la población en México y Sonora representa ya un reto para el sistema de pensiones, mientras que para los trabajadores actuales, coincidieron expertos, no se avizora un buen panorama para su retiro laboral.



El aumento en la esperanza de vida de los sonorenses, que promedia los 75 años, así como el alza en las enfermedades crónico-degenerativas e incapacitantes, significarán también un mayor costo financiero para el Estado y el Gobierno federal.



"En los años 60 la esperanza de vida al jubilarse era de unos siete u ocho años, era el tiempo que pagaba el Estado a un pensionado, ahora la esperanza de vida de un pensionado es de 20 años y si hay una viuda o un huérfano, puede alcanzar hasta 30 años", refirió Ciro Montalvo Corral, economista y académico experto en seguridad social.



Y aunque tanto en la entidad como en el País el grupo de población joven es alto, expuso, otro factor de riesgo que coloca al sistema de pensiones en una bomba de tiempo es que un alto porcentaje de los trabajadores actuales percibe un salario bajo.



Señaló que en el Sistema de Ahorro para el Retiro, que opera desde 1997 cuando se reemplazó el antiguo régimen del IMSS, y con las condiciones actuales de cotización, quienes perciben menos de seis salarios mínimos difícilmente alcanzarán un salario mínimo como pensión.



AUMENTA EDAD DE JUBILACIÓN



Con las recientes reformas laborales, destacó Montaño Corral, tanto el IMSS como el Issste aumentaron la edad de jubilación a los 65 años. De 500 semanas que un trabajador debía cotizar para obtener una pensión, se pasó a mil 250.



"En el corto plazo es más serio el problema de salud que el de pensiones y cosa aparte son las personas que no se generaron un esquema de ahorro o de fondeo para planear sus necesidades y que se vuelven de alguna manera un peso o un costo para su familia", afirmó.



En México de cada 10 adultos mayores, sólo dos tienen una pensión, estimó, estadística que refleja que en el futuro cercano una alta cantidad de personas con más de 65 años de edad podrían ser una carga para el Gobierno.



Mencionó que un 70% de los asegurados ante el IMSS gana entre uno y cinco salarios mínimos. En unos 35 años, cuando las afores comiencen a pagar pensiones, para este grupo de trabajadores será complicado alcanzar una pensión que cubra sus necesidades.



SIN UN RETIRO DIGNO



Enrique Camargo Félix, director financiero de grupo Actinver, manifestó que en el sistema de afores actual quienes se retiren dentro de unos 30 años tendrán apenas un 31% del ingreso que ahora perciben.



"¿Qué quiere decir esto?, que los mexicanos que retiren bajo el régimen de las afores no van a tener suficiente para un retiro digno, si solamente dependen de eso y ahí es donde yo digo que está la clave, no hay que depender de ninguna pensión para el retiro", dijo.



Si una persona durante su vida laboral mantuvo un ingreso promedio de 15 mil pesos, ejemplificó el entrevistado, en el régimen de afores y de no haber hecho algún tipo de ahorro adicional, tendrá una pensión de unos 4 mil 200 pesos mensuales.



Apuntó que la contribución que actualmente cada trabajador hace por ley es del 6.5%, una de las más bajas a nivel mundial. En Chile es del 10%, Colombia del 16% y en Brasil del 31%, lo que los pone en mejores condiciones y aun con ello tienen un futuro incierto.



"Así está la ley, pero también creo que si le quitas más al empleado ahorita, al asalariado, menos le va a alcanzar en el actual contexto económico, pero creo que es parte de un proceso, de una cultura", enfatizó.



LA CARGA



Bajo el esquema actual, se estima que quince empleados activos sostienen el ingreso de un pensionado, pero para el año 2020, subrayó el especialista, serán siete trabajadores los que carguen con una sola pensión.



"Si no se aumenta el promedio de edad para la jubilación y no se aumenta la contribución obligatoria, pues sí, dentro de unos 10, 15 años, se puede ver en problemas el sistema de pensiones, no va a alcanzar", advirtió.



Ante este escenario, los empleados deben ser previsores y, aun con las condiciones económicas, añadió Camargo Félix, destinar cuando menos un 10% de los ingresos para cuando llegue el momento del retiro.



Resaltó que el ahorro adicional en la misma afore, emprender un negocio o adquirir propiedades, en la medida en que sea posible, son las recomendaciones para que los trabajadores, luego de su jubilación, no tengan que depender sólo de su pensión.