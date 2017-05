Fuma 9% de población infantil de Sonora: Salud

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 9% de la población infantil de Sonora ha fumado y se han detectado casos de menores de 8 años que consumen tabaco, que es una droga de inicio a otras más peligrosas como el "crystal".Félix Higuera Romero, director de Salud Mental de Sonora, destacó que los menores inician con el consumo porque está a su disposición y porque no tienen la supervisión de sus padres, comenzando por el consumo experimental, siendo un gancho para comenzar a consumirlo."Aproximadamente entre 300 y 400 mil fumadores de 18 años de edad hay Sonora y de la población infantil el 9% son fumadores, donde hemos detectado casos de 8 años de edad, y son entre 8 y 10 casos por comunidad los que se han detectado en el Estado", detalló.El especialista dijo que quien se fuma un cigarro al día en una etapa tan temprana de la vida como es la infancia y arranque de la adolescencia, interrumpe el proceso de algunas destrezas, sobre todo de la alerta y de la memoria"La persona que consume tabaco estimula en muy corto periodo de tiempo esas destrezas pero a la media hora ya no están ahí y la persona viene y altera sus funciones mentales y lleva a vivir experiencias de la abstinencia...", dijo.en muy corto periodo de tiempo", señaló.Es dentro del hogar donde los menores de edad, principalmente en etapa de secundaria, tienen el primer contacto con el cigarro, según organizaciones especializadas en el sector juvenil.Lucila Abril Montaño, directora del Centro de Integración Juvenil en Hermosillo, señaló que en Sonora sólo existe un caso de un menor de 9 años que tuvo acercamiento al tabaco en una ocasión, sin embargo, no está en proceso de dependencia.Omar Balderrama, presidente de la asociación "Amor y Convicción", detalló que cuatro de cada 10 estudiantes de secundaria utilizan el tabaco, en primer lugar porque los papás están dejando de supervisar a los hijos."Número dos, todavía no hemos logrado la erradicación de fumar en lugares indebidos, hay un alto número de personas que siguen fumando dentro de planteles escolares...", externó.