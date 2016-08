Trasladan a camello de Real del Alamito al Centro Ecológico

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un camello fue llevado desde Real del Alamito al Centro Ecológico de Sonora, esto luego de que su dueño no pudo comprobar su legal procedencia, informó el departamento de comunicación de la Procuraduría Federal de protección al Ambiente ( Profepa ).El camello que se encontraba desde hacía un año al cuidado de una persona en un predio en Real del Alamito, fue trasladado ayer al Centro Ecológico. Iba bien de salud, salvo una herida en la rodilla la cual el mismo animal no permitía sanar pero se la mordía y lamía por las moscas y comezón que tenía, entró en cuarentena al Centro Ecológico.La historia de este camello comenzó en octubre del 2014, al ser dejado en libertad por un circo llamado Hermanos Median, luego se denunció a una persona que lo tenía en un predio en Las Minitas, se revisó y se acreditó la legal procedencia y bien cuidado por su dueño.En septiembre de 2015 denunciaron al mismo camello en La Colmena, pero se encontraba abandonado, sin alimento y amarrado.Se rescató y se trasladó a otro predio en Real del Alamito con un particular donde estuvo cuidado y alimentado, pero este no pudo presentar documentación que lo señalaran como dueño legítimo y entró en un proceso legal que duró alrededor de un año, hasta ayer que Profepa trasladó al cuadrúpedo al Centro Ecológico.