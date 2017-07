Suspenden nombramiento del padre Tomás Herrera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El nombramiento del padre Tomás Herrera Seco quedó suspendido debido a las declaraciones que emitió hace unos días en un noticiero, además será amonestado, señaló el arzobispo de Hermosillo Ruy Rendón Leal.



El clérigo indicó que el nombramiento verbal para desempeñar su función en la iglesia de San Pedro El Saucito fue anulado, debido a que es necesario contar con un documento por escrito.



“Definitivamente que al lugar donde pensaba enviarlo no va, no es adecuado que el padre vaya a esta comunidad además de que no era un nombramiento oficial, han sucedio situaciones o acontecimientos que me dan a entender a mí de que no vaya”, dijo.



Agregó que se iba a realizar una amonestación, la cual será comunicada al padre, por lo que estos días serán utilizados para reflexionar, así como hablar con Herrera Seco de forma personal, ya que solo han tenido contacto de forma electrónica.



“Es una amonestación por escrito de todo lo que sucedió, donde se tiene en cuenta las consecuencias ya que la Iglesia siempre invita a que uno como Obispo corrija a sus hijos cuando pasa algo”, explicó.



Calificó las declaraciones de Tomás Herrera como algo grave que no es de aplaudir, pero aún es necesario tomar medidas de corrección ante las autoridades eclesiásticas.



Además del arzobispo se tomará una decisión en conjunto con el obispo y otros sacerdotes para consultar cuál será la mejor determinación o conclusión que se lleva a cabo en estas situaciones.



En cuanto a la persona que estará a cargo de ofrecer el servicio en la comunidad de San Pedro El Saucito está por determinarse en estos días.