Aumento responde a necesidades del transportista: Unión de Usuarios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El aumento que aprobó el Consejo Ciudadano de Transporte responde a las necesidades del transportista y no del usuario, afirmó el presidente de la Unión de Usuarios.



Ignacio Peinado Luna aseveró que aunque se han presentado aumentos en diesel y gasolina, estos también afectan al usuario.



"Esta tarifa es muy agresiva, responde a las necesidades de transportista, los usuarios somos los más vulnerables económicamente, reconozco la realidad del transportista con los aumentos, pero también impacta a los usuarios", aseveró.



El presidente de la unión indicó que se buscará hoy una reunión con el Consejo para buscar que si se hace un aumento sea justo y no afecte tan agresivamente al usuario.



Ignacio Peinado aseguró que Ernesto Acuña, miembro de la Unión de Usuarios y parte del Consejo Ciudadano, no voto a favor de esta aumento.



"Puedo asegurar que él (Ernesto) es el único miembro del consejo que ve por las necesidades del usuario y al mismo tiempo conoce las necesidades de los transportistas", comentó.