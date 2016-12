PGR 'dará pelea' contra amparos de ALC, Villalobos y Cuen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Procuraduría General de la República (PGR) busca dejar sin curso los amparos que tienen el ex alcalde, Alejandro López Caballero , el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos y el ex tesorero Mario Cuen para que sean detenidos y enfrenten su proceso.De acuerdo a información del caso, la PGR en México consiguió tener órdenes de aprehensión para los tres ex funcionarios públicos por presuntos desvíos de recursos públicos que pudieran haber alcanzado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la administración de Guillermo Padrés Elías.Tanto el ex secretario de Hacienda y ex alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero como Villalobos Organista y Cuen Aranda se encuentran amparados, mencionan fuentes relacionadas con este proceso.Se anticipa que la PGR buscará dejar sin curso los amparos de los tres ex políticos, por lo cual se presentará la información necesaria ante el juez para analizar si es posible dejar sin efecto este tipo de recurso que evita que los presuntos involucrados sean detenidos.La PGR todavía no tiene una fecha exacta para presentar ante el juez, ya que se preparan para que sea en el momento procesal oportuno.