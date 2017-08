Problema de autos "chuecos" se debe corregir de origen en aduanas: CPA

(GH)

Las acciones legales en el tema de autos “chuecos” deben ser desde el inicio del problema, que es en aduanas, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



“Esos carros pasaron por una aduana y llegaron aquí; creo que la acción legal y la legalidad tiene que estar desde un inicio y no al final, porque al final a estados y municipios nos cae un problema de algo que no debió haberse dado”, subrayó.



La gobernadora Pavlovich resaltó que es ya un tema de economía de muchas familias que con conocimiento o desconocimiento compran un carro extranjero.



Indicó que el Gobierno a su cargo y el de los municipios, hasta donde sabe, no fueron avisados de los operativos de autoridades federales para asegurar vehículos extranjeros introducidos de manera irregular al País.



“Todo se puede resolver con dialogo y por supuesto apegados a la legalidad siempre, y lo importante es la economía de las familias y que sepan que lo que están adquiriendo no es algo legal, pero, insisto, esos carros llegan por un lugar y públicamente se venden y nunca había pasado nada, por eso creo que hay que empezar desde el inicio con el tema”, reiteró.



La Gobernadora de Sonora manifestó la necesidad de crear un padrón de autos “chuecos” y propietarios, como parte de un tema de seguridad, y así saber quiénes son y dónde están.



Resaltó que al corresponder a la federación lo relativo a los carros “chuecos” es dónde se tendría que realizar ese padrón.