Acondiciona CPA viviendas para adultos mayores

ÓNAVAS, SONORA(GH)

Para un adulto mayor contar en su hogar con la infraestructura para desplazarse con más facilidad es tener un mejor nivel de vida, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al iniciar, en su visita a Yécora y Ónavas, el Programa de Acondicionamiento de Vivienda para el Adulto Mayor.



En el marco de la celebración del Día del Abuelo, la titular del Ejecutivo estatal explicó que este programa ayudará a los adultos mayores para colocar aditamentos que les permita moverse sin dificultad en el acceso, baño y recámara de su vivienda.



"Hoy el Día del Adulto Mayor iniciamos un programa que vale la pena, y es para que nuestros adultos mayores tengan en su vivienda mejores accesos, es decir rampas para entrar a su casa, los tubos que se requieren cuando se van a bañar para que no se caigan, todo eso con un valor aproximado de 25 mil pesos", señaló.



LAS OBRAS



En Ónavas, la Gobernadora entregó acciones para el mejoramiento de vivienda como tinacos, kits de pintura y cubetas con impermeabilizante, y anunció la construcción de una panga para que las personas puedan cruzar el Río Yaqui, en lo cual se invertirán 660 mil pesos.



Durante su visita a Yécora, Pavlovich Arellano entregó la obra de pavimentación con concreto hidráulico de las calles Nacozari y Cajeme, así como la avenida Plutarco Elías Calles, en las que se invirtieron más de 4 millones de pesos.



Destacó la rehabilitación que se realizó de la carretera Ciudad Obregón-Yécora con una inversión de 300 millones de pesos que benefició a miles de habitantes de la región.



Adicionalmente dio a conocer las obras de rehabilitación que se realizan en la Mesa del Campanero para que sus habitantes cuenten con agua, con una inversión de más de 800 mil pesos, y que están en proceso de licitación 127 cuartos rosa, cuya construcción concluirá en cinco meses.



"Paso a paso vamos caminando, me gusta mucho ver a los ojos de la gente, me gusta mucho ver su mirada de serenidad, de alegría, pero decirles que cuentan conmigo, que voy a luchar todos los días para que ustedes tengan una mejor calidad de vida", aseguró.