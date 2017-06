Alerta: Adultos de hoy tendrán pensión 'pobre'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El sistema de pensiones no tiene buenas noticias para los trabajadores sonorenses. De casi un millón 400 mil trabajadores ocupados en alguna actividad productiva, se estima que el 70% tendrá una pensión de entre 2 y 7 mil pesos.



Ciro Montalvo Corral, especialista en seguridad social y académico del Departamento de Economía de la Unison, explicó que la pensión promedio para trabajadores afiliados al IMSS, oscila entre los dos y cinco salarios mínimos.



"Entre los dos y los cinco salarios mínimos pues estamos hablando de pensiones que van por debajo de los 8 mil pesos, pero hay pensiones que están ahorita en dos salarios mínimos, en un salario mínimo", detalló.



Pocos cumplirán requisitos



Y es que a 20 años de arrancar el sistema de cuentas individuales, el modelo de pensión condena a los mexicanos a tener una vejez pobre. Expertos a nivel nacional anticipan que pocos cumplirán con los requisitos para tener una pensión y, los que la logren, será apenas de 27% de su último salario.



Verónica González Vázquez, ex CEO de las Afores MetLife y Azteca y ex vicepresidenta de Consar, dijo que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es sólo de ahorro, por lo que no puede generar pensiones.



MEJORES PERCEPCIONES



Aun cuando en Sonora existen mejores percepciones que en otras regiones del País, enfatizó Ciro Montalvo Corral, el escenario para quienes actualmente cotizan en un sistema de seguridad social no es halagüeño hacia el futuro.



"Tenemos un sistema poco profundo que sólo cubre a un poco más del 40% de la población adulta, el escenario no es bueno en la medida de que la cobertura del sistema es escasa, limitada y las percepciones promedio, como tendencia, son también bajas", citó.



A este problema se suma que casi el 60% de la población adulta no tiene acceso a un sistema de seguridad social en el Estado, refirió Montalvo Corral, y existe además un problema generacional donde la fuerza productiva sonorense está por encima de los 40 años de edad.



El principal problema radica, dijo, en que el modelo mexicano de pensiones no generó condiciones para que los trabajadores pudieran tener una circunstancia de reparto digno para un envejecimiento decente y suficiente.