Afecta a sector vivienda alza en precio de cemento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El incremento en el precio del cemento no se detiene en México. En 2016 tuvo un aumento de 43%, y al primer semestre de este año acumula un 27%, lo que encarece los costos de producción, en especial de vivienda económica.



El alza en el precio del concreto, principal insumo utilizado para la construcción, no tiene ninguna justificación coincidieron directivos de cámaras empresariales y propietarios de negocios de venta de materiales de este tipo.



Santiago René Gluyas Ozuna, presidente de la Canadevi Sonora, señaló que el precio promedio internacional del concreto por tonelada, es de 60 dólares a nivel internacional, mientras que en México se vende por encima de los 170 dólares.



"Vemos que más empresarios se están saliendo de la producción de vivienda popular porque ya no es rentable. Entonces eso significa que la gente de escasos recursos cada vez ve más disminuidas sus posibilidades de adquirir una vivienda", consideró.



AFECTARÁ OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA



Ana Karina Maldonado Andrews, presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, expuso que de continuar en aumento el costo del cemento se afectaría a la obra pública y la edificación de vivienda, principalmente.



Propietarios de negocios de venta de materiales de construcción indicaron que el aumento al menudeo del precio del concreto fue de noviembre de 2016 a la fecha en un 20%, lo que ha provocado una baja en las ventas.