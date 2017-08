Crimen organizado detrás de hechos en Guaymas: SSP

GUAYMAS, Sonora(GH)

Seis personas fueron asesinadas en tres hechos distintos y en menos de 15 horas.



Cuatro personas fueron asesinadas a balazos, ayer, en dos ataques distintos registrados en San Carlos Nuevo Guaymas y el campo pesquero Las Guásimas, entre ellos una mujer con cuatro meses de gestación, de acuerdo a la Policía Municipal.



Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública señalan que el crimen organizado está detrás de estos hechos.



En menos de 15 horas, el Municipio fue testigo de seis ejecuciones, en tres hechos distintos, los primeros dos asesinatos ocurrieron la tarde del jueves, en el bulevar Manlio Fabio Beltrones, a la altura de Rescate San Carlos, contra Jorge Alberto, Óscar y otra persona no identificada.



El segundo ataque fue la madrugada de ayer, en una casa de seguridad, en el sector Ranchito, del destino turístico, donde metros más adelante encontraron a un hombre que estaba privado de la libertad desde hace varios días.





Inicia hoy operativo especial: García Morales



Hoy las policías municipal, estatal, federal, militar y los elementos de la Secretaría de Marina pondrán en marcha un operativo especial en Guaymas para que no se convierta en tierra de nadie, reveló el secretario de Seguridad Pública Estatal en Sonora.



Adolfo García Morales informó que aunque los ataques armados se perpetraron entre delincuentes del crimen organizado, sin afectar a la ciudadanía, hoy harán presencia todas las corporaciones policiacas y militares en el Municipio para realizar un operativo similar al de Cajeme.



Advirtió que no permitirán que se sigan presentando hechos violentos, como los ocurridos entre el jueves y viernes con un saldo de seis personas muertas, de los cuales dos de ellos tenían relación con el robo de combustible.