Tesoro seri: Milenaria sabiduría de la naturaleza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los borregos cimarrones, las tortugas, las aves, los mangles rojos y los sahuaros han escogido la Isla del Tiburón como su hogar, un paraíso protegido con la sabiduría milenaria y el carácter fuerte de los seris.



Sólo basta cruzar el Estrecho del Infiernillo en una embarcación para recorrer los tres kilómetros que separan a Punta Chueca de la Isla y descubrir un territorio de belleza sin igual que es prueba de que la cultura Comcaac tiene mucho que compartir sobre el cambio climático.



“Ante el reto del calentamiento global, más nos vale saber cómo han sobrevivido ellos (los seris) para encontrar formas de enriquecer la nuestra; hay que considerar esto por el respeto y cuidado de la naturaleza”, advierte el antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny.



La capacidad de supervivencia de los Comcaac en dos ambientes difíciles como el mar y el desierto ha atraído a su tierra a científicos nacionales, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otros países, porque ven que hay mucho que aprenderles ya que la etnia ha conseguido seguir viva, unida y confiada en su futuro, explican investigadores que han trabajado de cerca con los seris.



“Siembran” su amor



Los niños seris desde temprana edad aprenden a amar a la naturaleza con las enseñanzas de sus padres, destaca Mayra Astorga, una mujer Comcaac de El Desemboque, protectora de las tortugas marinas y egresada de la carrera de Enfermería.



“Los mayores siempre nos han inculcado que no debemos de maltratar a las plantas ni a ningún animal, que los debemos cuidar porque los Comcaac dependemos de la naturaleza”, expresa.



Mayra Astorga explica que desde hace 15 años cuida a las tortugas al unirse al grupo Tortugueros de las Californias, formado hace dos décadas y que forma parte de una red de 50 comunidades de Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y otros estados.



“En 15 años he visto muchas cosas, a mí no me había tocado ver una tortuga cuando era niña, no tuve esa dicha de tocarlas, después de que muchos las hemos cuidado, las hemos visto ahora, anidando, con sus crías”, comenta emocionada.



Además, están los grupos que protegen las aves, los borregos cimarrones y los bancos de callo y jaiba, los cuales resguardan de la pesca furtiva.



Para Felipe Barnett, un seri guía de turistas y de cazadores del borrego cimarrón y para otros seris, en la Isla del Tiburón lo más bonito del paisaje Comcaac son los mangles rojos.



“A diferencia de otras plantas, el mangle rojo tiene las raíces por fuera y es donde se meten los pescados a dejar sus larvas y ahí crecen porque los depredadores grandes no pueden meterse y salen luego, es una guardería para los peces”, dice parado frente a las grandes plantas que embellecen la orilla de la Isla entre aguas cristalinas y suave arena casi blanca.



Temple de hierro



En la conservación de su territorio, destacan los investigadores y los mismos Comcaac, ha sido importante el temple de los seris, quienes son descritos como pacíficos, amistosos y amables, pero se transforman en guerreros cuando se trata de defender a su gente y su nación.



Esa fortaleza de espíritu de lucha también lo tienen las mujeres, a decir de la investigadora de la etnia Comcaac Alejandrina Espinoza Reyna, que durante sus 30 años de trabajar cerca de ellos ha visto cómo saben hacer respetar su voz.



“Cuando hay enfrentamiento las mujeres (de la guardia tradicional) también sueltan los ‘plomazos’ como debe de ser; si le toca, pues ni modo, que se muera en la raya; ellas nunca dicen que no, ‘que tengo miedo’, no. Ellas ya saben en qué momento pueden hacer un enfrentamiento a alguien”, reafirma el general de la guardia tradicional Joel Barnett, sobre el carácter de las seris.



La cacería con visión cinegética



Como lo hicieron sus ancestros, los seris continúan como pescadores, navegantes, cazadores y recolectores, sólo que se han modernizado.



La caza cinegética del borrego cimarrón, que cuida el equilibrio de la especie, se convirtió en las últimas décadas en una importante fuente de ingresos para la etnia, los permisos, dicen los seris, son subastados cada enero en Las Vegas y de febrero a diciembre arriban a la Isla del Tiburón y a Punta Chueca, los cazadores, principalmente de Estados Unidos y Canadá.



“Hay una especie de cacería cinegética, ahí se seleccionan a los animales, a los ejemplares mayores es a los que sacrifican y a los animales juveniles los dejan para que se reproduzcan”, explica Joel Barnett.



Gigantes enigmáticos



La cultura Seri es enigmática y se ha hablado de ellos como gigantes.



“La fama de los seris ha extendido sus fronteras al grado que, por ejemplo, en la novela Los Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, se habla de una sociedad de gigantes, que los asocia cómo imaginaban los españoles a los antiguos seris”, comenta el antropólogo y etnógrafo Alejandro Aguilar Zeleny.



En la etnia se cuenta que ellos son descendientes de gigantes y sí hay personas muy altas, comenta Alejandrina Espinoza Reyna, responsable del Museo Comcaac de Bahía de Kino y quien conoce a seris de El Desemboque que miden 2.10 metros, lo que, dice, podría explicar porque les sorprendió su altura a los españoles que llegaron en la época de la Conquista.



Dolor y coraje latentes



Como a otras etnias en México o América Latina, los seris no escaparon de los intentos de dominio durante la Conquista Española. Buscaron convertirlos en agricultores, o evangelizarlos, pero no pudieron; después, en el siglo 19, buscaron acabar con ellos, coinciden los historiadores.



“Dijeron que éramos ladrones y pues no, nos tachaban de todo, de ahí se basaron, pero no ven que, en aquellos tiempos pues, cuando un seri llega a un rancho, nomás por el simple hecho de ser un indio lo matan; pasó varias veces así hasta que ya se decidieron a contraatacar, entonces ya el Gobierno siente; por ahí dicen que somos asesinos, hasta nos tachaban de caníbales”, dice el seri Joel Barnett.



En la época de 1905, el gobernador de Sonora, Rafael Izábal, buscó reducirlos, explica el antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny.



“Se llegó al grado de la última gran batalla, la invasión que hizo el gobernador Rafael Izábal en 1905 a la Isla del tiburón, que marca una ruptura (de los Comcaac) con los mexicanos y sonorenses por un periodo de unos 20 años más o menos, que tuvieron prácticamente que aislarse en la Isla del Tiburón”, puntualiza.



Ese momento histórico permanece en la memoria de los Comcaac porque mataron a muchos de sus ancestros, dice Alejandrina Espinoza al hablar de un recorrido en la Isla con el anciano seri Alfredo López, quien cuando vio un tronco de palo fierro quemado con unos brotes, mientras sus lágrimas rodaban le dijo:



“Este palo fierro se niega a morir… aquí cavaron un hoyo muy profundo y en ese hoyo cortaron mucho palo fierro y lo quemaron y cuando estaba el fuego muy fuerte echaron a muchos Comcaac y a muchos de ellos los engarzaron con un alambre entre el dedo índice y el dedo pulgar, y ellos viendo que los otros se estaban quemando, ellos se desgarraron y huyeron; fue mucha gente la que quemaron”.



Los seris recuerdan con coraje lo que sus antecesores sufrieron, dice Joel Barnett, por eso para su pueblo la Isla del Tiburón no tiene precio ni está en venta y expresa:



“Es un tesoro para nosotros, la verdad sí, la Isla está a precio de sangre y eso que lo tomen en cuenta la gente”.