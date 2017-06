Heredan el don de sanar

ETCHOJOA, Sonora(GH)

Los mayos aún consideran dentro de su cultura a los curanderos tradicionales, los que sanan a sus iguales con hierbas, ramas, o limpias blancas, conocimiento que se ha heredado por generaciones.



“Esto viene como una herencia, yo no sabía nada, sino que trabajaban la medicina mis abuelos, mi mamá, mi papá y de ahí ya se mueren y yo me quedo, sin conocer, y ya estoy ahora como si conociera de mucho tiempo”, dijo Eusebio Sombras Jatomea.



Todo tipo de males



El curandero habita en una comunidad llamada El Bajío, en Etchojoa, dice que la mayoría de sus pacientes acuden por dolores musculares y por problemas con el estómago, pero de acuerdo a sus diagnósticos la mayoría de los padecimientos son por estrés.



“Una persona naturista como uno se necesita, porque ya no va a haber ni sobadores, se van a ir y ya no va a quedar nadie, van a quedar nomás esos que estudian la magia”, citó.



Los curanderos tradicionales, enfatizó, van a la baja, pero ha crecido el número de personas que se dedican a la magia entre los habitantes de la etnia, a leer las cartas, a poner “hechizos” y a curar por medio de santos.