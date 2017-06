Apertura a otras culturas es su principal amenaza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los mayos son una etnia que se ha beneficiado de la modernidad y su apertura les ha permitido, por ejemplo, tener al mayor número de profesionistas de origen indígena, especialmente maestros. Pero también los amenaza.



Más que las costumbres, como las danzas, los cantos y la gastronomía, el rasgo cultural que más peligra es su lengua, según investigadores e historiadores.



“Hay muchos factores para esta disminución (de hablantes de la lengua mayo), pero el principal factor es el padre de familia, nosotros como papás ya no les estamos hablando en la lengua a nuestros hijos, estamos utilizando más el español”, señala Secundino Amarillas Valenzuela, locutor indígena mayo en la radio La Voz de los Tres Ríos.



De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2000, existían en la región 91 mil 261 mayos, de los cuales 35 mil 401 hablaban la lengua materna, es decir, el 38.8% del total.



Para 2010, según datos censales del Inegi, la población se estimó en 70 mil 824, de los cuales 28 mil 63 conservaban la lengua mayo, lo que representa al 39%, de la población, sin embargo, el número de indígenas se redujo.



Desaparecerá lengua en 20 años



Para Antolín Vázquez Valenzuela, promotor cultural de la comunidad de El Júpare, Huatabampo, la lengua podría desaparecer en alrededor de 20 años, al estimarse que actualmente sólo uno de cada 10 niños lo habla.



“La pérdida de la lengua materna es un problema muy fuerte, de los años setenta a la fecha ha habido un desplazamiento del dialecto mayo”, precisó, “a los niños y jóvenes no les interesa aprenderla”.



A la baja en la población de mayos que no hablan su lengua, se suma la disminución en los jóvenes que se interesan en las actividades tradicionales que dan sustento a la etnia, como la agricultura, la elaboración de muebles, la pesca, la curandería o la elaboración de cohetes.



Mario López Valenzuela elabora tapetes de carrizo, son tradicionales en las viviendas propias de este grupo indígena, pero a la par de que hay menos plantas de este material, cada vez son menos personas los que los elaboran.



“Lo mínimo que te pagan un tapete son 100 o 120 pesos, es un precio barato. Se me hace que está barato porque tiene mucho trabajo… ahorita está difícil conseguir el material”, comentó.



Aunque el oficio de cohetero es un poco mejor pagado, sólo hay ventas por temporadas, como en Semana Santa o Navidad. Pero el principal problema reside en que sólo quedan en la tribu tres personas que se dedican a esta actividad.



“Hay tres 'cueteros' en el mayo que se dedican a la pirotecnia”, manifestó Jesús Valenzuela Acosta, de oficio cohetero, “yo he elaborado castillos que los piden para el Sábado de Gloria, los hago poco a poco, me lleva unos dos meses hacer un castillo que lo vendo entre diez y doce mil pesos”.