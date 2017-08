Grupo México dice que no debe dinero a ex trabajadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por las diferentes versiones que han trascendido sobre la relación de Grupo México México con los ex trabajadores de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, la empresa hace las siguientes precisiones:



1. Grupo México no debe ninguna cantidad a sus ex trabajadores por concepto del reclamo de 55 millones de dólares. La realidad es que la empresa cuenta con un laudo que le da la razón y la absuelve, el cual fue emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desde el año 2012. En este mismo laudo se condena al Sindicato Minero a entregar los 55 millones de dólares a los ex trabajadores. El hecho es que el líder del Sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, indebidamente dispuso para su beneficio personal de dicha cantidad.



Es el caso que ahora trata de distraer la atención ordenando a la sección 65 en Cananea apoyar los bloqueos a los accesos a la mina con el fin de no confrontar las consecuencias de su conducta frente a sus acreedores: Los ex trabajadores. Claramente se observa que los ex trabajadores están siendo injustamente manipulados por sus líderes para presionar a la empresa, lo cual resulta increíble toda vez que todas las decisiones emitidas por las autoridades han exonerado a la empresa de cualquier obligación de pago.



2. Grupo México ha ofrecido el pago de liquidaciones a los miembros de la sección 65 del Sindicato Minero. Desde 2010 la Suprema Corte resolvió dar por terminada la huelga iniciada en 2007 y por tanto la relación con el Sindicato Minero. Se ha liquidado a 632 ex trabajadores y no han querido cobrar su liquidación 656 ex trabajadores, a quienes se les ha ofrecido una liquidación dos y media veces mayor a la establecida en el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en febrero de 2017, laudo que fue confirmado por un Juez de Distrito en junio de este año.



El ofrecimiento de la empresa incluye el pago de las utilidades que les correspondían por la mitad del 2007 tiempo en que estuvo abierta la mina, siendo que ni siquiera se encuentra obligado a pagar dichas utilidades. Sin embargo, este grupo de la sección 65, que es el más radical e incondicional a Napoleón Gómez Urrutia , afirman públicamente que harán lo que sea, inclusive violar las Leyes, para que no le sean imputadas las responsabilidades de pago y otras que le corresponden a su líder.



3. Al día de hoy la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje únicamente ha emitido un laudo absolutorio para la empresa en relación al pago de las utilidades de 2007. En 2013 la Junta Federal en forma expresa absolvió a la empresa del pago de las utilidades de 2007. Es más, el derecho para exigir el pago de las utilidades ha quedado prescrito pues el Sindicato no lo promovió oportunamente.



4. La mina Buenavista del Cobre está bloqueada por ex trabajadores sin razón alguna Desde el 27 de julio pasado, se encuentran bloqueadas los accesos a la mina Buenavista del Cobre por los ex trabajadores, unos agrupados en la Sección 65 del Sindicato y por otro lado los acreedores de Napoleón Gómez Urrutia y del Sindicato Minero. Esta situación ha provocado múltiples afectaciones a las personas que laboran ahí, a los vecinos y a la empresa.



En virtud de ello, en las primeras horas de ayer lunes, la empresa procedió a sacar un convoy con concentrado de cobre pues requiere de cumplir con sus clientes y continuar con su operación, en un operativo en el que no resultó afectada ninguna persona de las que bloqueaban las instalaciones ni ninguna otra. Todo ello consta en la fe notarial que extendió el Notario 94, Lic. Eliseo Morales Rodríguez.



5. Por lo anteriormente expuesto, mucho agradeceremos consignar esta posición de Grupo México a efecto de corregir las versiones imprecisas que circulan sobre estos hechos. Anexo al presente encontrará la fe pública que emitió el Notario 94, quien estuvo en la mina Buenavista del Cobre el pasado lunes.