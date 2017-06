Recuperan el orgullo de ser kikapú... y su memoria ancestral

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuentas de chaquira salían de los hormigueros cada época de lluvia. Con ellas empezaron a hacer sencillos collares y pulseritas, pero luego de un arduo proceso recordaron cómo es que esas pequeñas cuentas y las hormigas estaban relacionadas con su historia.



Inmaculada Puente Andrés, directora de Lutisuc e historiadora de Arte, relata cómo fue para los integrantes de la etnia recuperar su memoria ancestral y sentir de nuevo el orgullo de ser kikapú.



“Cuando nos enteramos de los kikapús que ya llevaban más de 100 años aquí en Sonora (...) dijimos hay que ir con los kikapús”, recuerda Puente Andrés.



“Entonces pedimos apoyo a los antropólogos de aquí que nos dijeran cómo llegar”, dijo, “con quién hablar y entonces nos presentamos a nivel, digamos, familiar”.



Acamparon en territorio kikapú y les preguntaron qué sabían de su cultura, pero se dieron cuenta de que sabían muy poco, dado que ya desde generaciones atrás había iniciado un intercambio muy fuerte con los mestizos.



“Ellos nos comentaron mucho de que habían encontrado chaquira y de que ellos sabían de que sus antepasados trabajaban la chaquira, pero casualmente nos contaron historias muy interesantes”, señala.



“Como de que ellos habían descubierto chaquiras que salían de los hormigueros, entonces nosotros dijimos, pues qué raro, ¿chaquira que salga de los hormigueros?”.



Ya después les explicaron que los antepasados kikapú, para proteger la cosecha de cereales, lo bordeaban con una gran barrera de chaquira, de manera que cuando llegaban las hormigas a recoger el grano se topaban con la chaquira y esa chaquira la llevaban a sus hormigueros”.



Con el paso de los años cuando llegaba la temporada de lluvia, destruía los hormigueros y toda esa chaquira salía.



“Entonces las mujeres recogían esas cuentas y con una aguja y un hilo repasaban las cuentas de chaquira, iban bordando y decían mira tenemos pulseritas, tenemos collares, pero era algo muy sencillo”, recuerda.



De ahí el equipo de Lutisuc preguntó si querían recuperar el tejido de la chaquira, algo que de inmediato les interesó y hubo incluso quien recordó que sus antepasados hacían tehuas de gamuza.



Así inició el proceso de investigación sobre la artesanía kikapú, que incluyó hablar con antropólogos, que incluso les prestaron alguna muestra para conocer los diseños, pero lo más complicado fue encontrar quién trabajara la chaquira, porque la mayoría sabe colocarla en textiles.



REGRESAN LOS RECUERDOS



A su regreso a Tamichopa hicieron pruebas de trabajos con chaquira, pero no tenían buenos resultados. Hasta que don Ramón Barbachán, gobernador de la etnia en ese entonces, se quedó intrigado y de pronto los recuerdos volvieron a su mente.



“Se acordó que de chiquito veía a su abuela hacer chaquira en telares entonces él agarró, se fue al monte con ese recuerdo que había tenido, cogió la madera y recordando cómo hacía su abuela, volvió a recordar cómo hacía su abuela la chaquira”, recuerda Puente Andrés con emoción.



“Muy bonito porque es como recuperar la memoria ancestral, literalmente”.

Y en ese sentido el realizar los trabajos en chaquira y toda la artesanía propia de la etnia adquire ya otro carácter.



“Igual, bueno para poder sentirnos indígenas pues requerimos tener una serie de ideas de lo que es ser kikapú”, explica José Luis Moctezuma Zamarrón, lingüista, etnólogo y antropólogo.



“Los de aquí de Sonora una de las características que tienen es que se han centrado en buena medida en esta cuestión de las artesanías”, expuso, “que ya las mujeres se visten con vestidos hechos de piel bajo esta idea de lo que son los kikapú”.



Después de esto Lutisuc les dio la materia prima, los diseños y empezó todo un proceso de capacitación, ya que había también que aprender a hacer los acabados con calidad. Este proceso llevó alrededor de un año y para que los acabados quedaran bien, fueron alrededor de dos años.



Después vendría la enseñanza para que aprendieran a hacer sus trajes tradicionales, que en el caso de ellos son la gamuza, para el de invierno y prendas de popelina y algodón para el verano.



También se les enseñó a hacer los atrapasueños con el apoyo de un historiador de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena.



AL RESCATE DE SU LENGUA



Trabajaron con otro proyecto muy importante que fue la lotería kikapú con palabras en su lengua y con su significado en inglés y español. Realizaron murales, un proceso que también llevó su tiempo, pues implicó que tomaran un taller de estimulación artística.



“Se les va enseñando cómo se maneja el color, el volumen, para expresar sus leyendas, su entorno, sus fiestas”, añade Puente Andrés.



Estos talleres se realizaron en una semana en la comunidad kikapú y como había pocos niños participaron también adolescentes y adultos.



De los murales se realizan tres, ya que uno se da a la comunidad, otro es para Lutisuc y otro se pone a la venta para recuperar los costos. Uno de los murales hablaba sobre su Dios creador, Kizihiata, se hizo otro sobre la agricultura.



Otro de los murales lo compró la CDI par ponerlo en su exposición y trataba sobre el movimiento de los kikapú, ya que en verano vivían en una parte y en invierno en otra, señala. Quizá de ahí el nombre de “los que van por la tierra”.



Con la lotería se vivió otro proceso, ya que a pesar de que no hablan su lengua fueron los propios kikapú quienes les dieron a conocer las palabras.



Cuando se realizaron los talleres de pintura también se les dieron clases con material audiovisual sobre su historia, menciona la historiadora de arte, Inmaculada Puente Andrés.



“Casi no la conocían porque además ya tienen poca sangre kikapú, pero están reconocidos por el grupo de Oklahoma”, indica, “todavía están ahí, y reconocidos, y son digamos una riqueza para Sonora”.