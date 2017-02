Investiga Fiscalía Anticorrupción a 30 funcionarios públicos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 30 funcionarios públicos de nivel medioy altodel Gobierno estatal y de las administraciones municipales son investigados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, informó Salvador Ávila Cortés.



El vocero de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) detalló que se han conformado 359 expedientes de investigación en contra de ex funcionarios y servidores públicos en función, de éstos 30 corresponden a burócratas de las actuales administraciones municipales y estatal.



Como parte de sus acciones han citado a comparecer a 759 personas, principalmente ex funcionarios de primer nivel, ex secretarios de Estado y directores generales de área.



CASI 12 MIL DILIGENCIAS



Desde su creación, en septiembre de 2015, se han desahogado un aproximado de 11 mil 950 diligencias, entre éstas: Comparecencias, testimoniales, rectificaciones de denuncias, ampliación de declaraciones, declaraciones ministeriales.



También efectuaron inspecciones ministeriales, solicitudes de información, peritajes en materia de audio, video, contabilidad, perfil sicológico, grafoscopia, aseguramiento de lugares, solicitudes de cateo y ejecución de los mismos.



Suman 10 procesos judiciales, 26 personas consignadas, 26 personas contra quienes han liberado órdenes de aprehensión, 9 órdenes ejecutadas y 17 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.



Registran una libertad por falta de elementos, tres detenidos en el Centro de Readaptación Social y tres sujetos liberados bajo fianza.