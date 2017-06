De las cuevas a la cinta de asfalto

Kipor, Sonora(GH)

Los o'ob ("la Gente") en Sonora principalmente habitan en tres puntos cercanos a Yécora: Maycoba, Kipor y San Juan Diego de los Pimas; esto sin contar las rancherías aledañas como El Encinal 1 y 2, Maycobita, Los Alisos, Cieneguitas, Tierra Panda, Pilares, la Dura, entre otros.



Pero no siempre ha sido así; no hace muchos años ellos vivían en grutas en las montañas que se encuentran en su territorio.



Juan Antonio Coyote, vecino de Kipor, y de 50 años de edad, platica que cuando era niño los integrantes de la etnia vivían en cuevas o ramadas y no se aventuraban a bajar a los poblados.



“Desde que yo me acuerdo vivíamos en el monte, no en casa buena, haz de cuenta que era un tejabán, ramada más bien, vivía con mi mamá, mi apá, mis hermanos, en ese tiempo se instaló un aserradero en el Kipor, pues la gente empezaba a trabajar ahí.



“Y nosotros ahí en el monte, no nos gustaba ni ir a la escuela porque teníamos vergüenza, no estábamos acostumbrados con otra gente que hablaba español y nosotros nomás lo que hablábamos era pima”.



Recuerda que así como ellos vivían bajo una ramada otros preferían las cuevas como hogar.



“El que no vivía en cueva... era una ramada la que hacíamos y ahí vivíamos porque casa, casa; no había, o sería por costumbre o por la escasez porque no había con qué comprar el material para hacerla.



“Antes se usaba el material que le decían tableta y de eso hacía la casa, pero clavos y todo eso se tenía que comprar y mucha gente pues no (tenía dinero); para no comprar mejor se iban a la cueva”.



Aproximadamente en 1985, dijo, la gente empezó a bajar más a Kipor, especialmente cuando se instaló el comedor escolar y entonces comenzaron a establecer sus hogares en este sitio que al igual que en Maycoba se encuentra a los lados de la carretera Interestatal.



Fiesta del Yúmare



Una cualidad del pima es su estrecha relación con la naturaleza, no es de extrañar que en su festividad principal, el Yúmare, pidan a la madre tierra su bendición y ayuda para la siembra del maíz.



Esta fiesta ancestral consiste en tres días de danzas y cantos para pedir la bendición antes del siembra del maíz, cultivo clave para ellos.



“Consiste en darle gracias a la madre tierra, se hace para darle gracias a la tierra por los beneficios que nos da, para pedir por la siembra, por la lluvia, pedir que no haya enfermedades y a finales de año se vuelve a hacer para darle gracias por lo que nos dio”, explica Dolores Duarte, la gobernadora tradicional.



Creencias y calaveras



Los pimas poseen una tradición oral muy rica, tienen muchos relatos y creencias que se han ido trasmitiendo de generación a generación.



Integrantes de la etnia incluso han documentado estos relatos conocidos de boca de los miembros de mayor edad del pueblo, platicados en lengua autóctona, a la intemperie y a un lado de una fogata.



Una de ellas es el poder de intercesión de unas calaveras para pedir por la lluvia, las cuales se encuentran dentro de una de las muchas cuevas que hay en las montañas que rodean a Kipor y representan algo sagrado para los pimas.



Dolores Duarte comentó que ella sabe de las calaveras porque su abuela se lo platicó y ésta a su vez lo supo de su propia abuela.



“Lo que me platicaba mi abuelita, lo que le platicaban a ellos, una vez que se acabó el mundo, supuestamente una vez se acabó con agua, otra vez con lumbre, aquí quedaron ellos (los restos), aquí murieron, y aquí se encuentran sus restos”.



Entonces ahora dichos restos se sacan de las cuevas según se necesite, ya sea la lluvia para los campos o que deje de llover; práctica que se sigue llevando a cabo hoy en día.