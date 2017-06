Pimas, un pueblo que busca renacer

Yécora, Sonora (GH)

Para la etnia pima (o'ob, que significa en lengua nativa la "Gente") radicada en Sonora, es importante el coyote pues se dice que este animal alertaba a los nativos de la presencia de hordas de apaches que venían a atacar a la comunidad.



Su agudo aullido indicaba que debían tomar precauciones y protegerse rápidamente de los enemigos que estaban por llegar.



Ahora ese ancestral aullido retumba como un eco por las montañas y valles donde habita esta etnia, pero ya no los advierte de un ataque apache sino de otras amenazas que trae consigo la vida moderna y el mestizaje.



Los pimas tienen una cultura rica en tradiciones y valores propios, habitan en un bello entorno natural, con montañas, abundantes pinos y encinos, rodeados por riachuelos y aire puro.



Sin embargo, muchos de sus integrantes viven en la marginación y carentes de servicios tan básicos como la atención médica.



Lamentablemente la violencia y adicciones son otros flagelos que han alcanzado a la comunidad.



Aunado a eso, la pobreza, falta de empleos y oportunidades han ido desplazando a los integrantes que se ven obligados a emigrar a otros lugares en busca del sustento familiar.



Pero a pesar de la adversidad, el pima no pierde su optimismo, esperanza y su amor a la vida y a la naturaleza; se muestra sencillo, generoso, alegre y hospitalario.



El padre franciscano David Beaumont, originario del Nueva York, quien desde hace 27 años trabaja con la etnia, comenta:



“En cuanto llegué me enamoré del pueblo pima, con su forma de ser, con su vida, con su relación con la naturaleza, su espiritualidad ancestral, también su alegría, su vida familiar, su cosmovisión, me quedé cautivado con el pueblo”.



Algunos integrantes hablan de un renacer de la etnia, pues comentan que en un tiempo estuvo a punto de desaparecer, pero ahora hay deseos de la misma comunidad de mantenerse unida.



La gobernadora tradicional de la etnia, María Dolores Duarte, hace énfasis en la necesidad de la educación de los niños y jóvenes pues ellos son los futuros líderes y guardianes de este pueblo.



“Para que la etnia salga adelante queremos prepararnos, yo ahorita estoy preparando a los jóvenes de la etnia con educación, para que el día de la mañana estén sacando a la comunidad adelante”, expresa.



Gregoria Rentería, joven pima, señala que la falta de maestros que educaran a través de la lengua autóctona y el mestizaje en sí, hizo peligrar esta cultura, pero actualmente hay un cambio de mentalidad.



“Después que salieron muchos líderes jóvenes dijeron 'por qué vamos a desaparecer, no; vámonos para arriba', y fue como volvió a florecer".