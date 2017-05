Detienen a Roberto Romero y a su esposa en Tucson

TUCSON, Arizona(GH)

El ex secretario de Gobierno Roberto Romero López y su esposa, la ex diputada local Mónica Robles, fueron detenidos hoy en la ciudad de Tucson, Arizona.



Roberto Romero fue parte de gabinete en la administración del estatal del ex gobernador Guillermo Padrés Elías y Mónica Robles fue diputada local por el partido Acción Nacional en la legislatura anterior.



Según habían informado las autoridades federales, el ex funcionario estatal era buscado con fines de extradición por las acusaciones de delito de tráfico de influencias en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).