"Polleros" cobra hasta 6 mil dólares por Altar

Altar(GH)

En la región de Altar, donde los traficantes de personas conocidos comúnmente como "polleros" o "coyotes" tienen una tarifa de de 3 mil 500 hasta 6 mil dólares, Mexicali y Tijuana se han convertido en la opción para los migrantes.



Según directivos del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (Ccamyn), por voz de los migrantes, los "polleros" les cobran una cuota de 6 mil dólares por cruzarlos de forma ilegal hacia Estados Unidos.



"Les están cobrando barato, lo que los migrantes dicen es que a los centroamericanos les están pidiendo seis mil dólares más o menos.



"Si son mexicanos les cobran como tres mil 500 dólares, solo por cruzar aquí hacia los Estados Unidos", expusieron.



Esta cifra ha variado, de acuerdo con el Ccamyn, pues según los mismos migrantes hace cerca de dos años les cobraban aproximadamente tres mil dólares si eran mexicanos y cinco mil dólares si eran centroamericanos.



Autoridades de atención al migrante señalaron que los migrantes temen que el precio siga en aumento, pues el flujo migratorio por Altar ha disminuido en comparación a algunos años atrás, y los "polleros" quieren ganar lo mismo independientemente del flujo migratorio.



Debido a que para cruzar ilegalmente hacia EU en la región del Río Altar, los "polleros" les cobran cuatro mil dólares, algunos migrantes coincidieron que Mexicali o Tijuana, Baja California, son la opción más viable.



Los centroamericanos, en su mayoría, tienen la esperanza de poder cruzar hacia los Estados Unidos por su propia cuenta, sin pagar a ningún "pollero", en alguna de estas ciudades fronterizas, pues han escuchado rumores de que es posible.



Cuota en la que no pueden soñar



Manuel de Jesús, originario de Honduras, y quien salió de su país hace tres meses en búsqueda del "sueño americano", manifestó que para él no hay otra opción, pues a Caborca llegó ya sin un quinto y cuatro mil dólares es una cifra en la que no puede ni soñar.



Este territorio está muy "amafiado" según le han comentado y el costo del "pollero" es más que nada por una especie de "derecho de piso" o "paso libre", situación que hasta donde sabe puede evadir en Tijuana o Mexicali.



"Venir arriba del tren es muy duro, mucho frío allá abajo y acá mucho calor. Uno se viene huyendo de la ‘mara’ porque nos cobran por trabajar, extorsión, llega uno aquí y lo mismo", dijo desilusionado el hondureño.



En la región de Caborca, agregó, no ha sido víctima de extorsión, pero en la frontera Sur del País sí, pues le robaron sus pertenencias y lo golpearon.



Indicó que escogió esta ruta, la cual es más larga para llegar a los Estados Unidos, pues entre los migrantes comentan que cruzar por Tamaulipas ya es muy peligroso, debido a que hay mucha extorsión hacia los migrantes por parte del crimen organizado.



Este territorio está muy "amafiado" según le han comentado y el costo del "pollero" es más que nada por una especie de "derecho de piso" o "paso libre", situación que hasta donde sabe puede evadir en Tijuana o Mexicali.



"Venir arriba del tren es muy duro, mucho frío allá abajo y acá mucho calor. Uno se viene huyendo de la ‘mara’ porque nos cobran por trabajar, extorsión, llega uno aquí y lo mismo", dijo desilusionado el hondureño.



En la región de Caborca, agregó, no ha sido víctima de extorsión, pero en la frontera Sur del País sí, pues le robaron sus pertenencias y lo golpearon.



Indicó que escogió esta ruta, la cual es más larga para llegar a los Estados Unidos, pues entre los migrantes comentan que cruzar por Tamaulipas ya es muy peligroso, debido a que hay mucha extorsión hacia los migrantes por parte del crimen organizado.