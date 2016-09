Esperan que Uber se acerque al Estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta ayer al mediodía la empresa Uber no se había acercado al Gobierno del Estado para presentar su padrón vehicular y nombre de los socios y conductores, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.La mandataria estatal expuso que los decomisos de unidades todavía no lo platican con el director general de Transporte en Sonora, Luis Iribe Murrieta, pero espera que la empresa cumpla.“No lo he platicado con el director del Transporte (sobre decomisos), pero creo que van a cumplir porque son los más interesados, ahí yo creo que el tema más importante no es ese, el tema más importante es que se pongan de acuerdo con sus conductores porque ellos no están de acuerdo en cobrar en efectivo porque no es la modalidad de Uber.“Y bueno hasta el momento, todavía no nos lo hacían llegar, pero si les culmino al diálogo entre ellos, al diálogo porque finalmente ahí hay tela para todos, y eso es lo más importante, todos aquí es ganar ganar si se ponen de acuerdo”, manifestó.A pesar de que hasta ayer no se presentaba Uber con el Gobierno estatal, la Gobernadora es optimista y espera que no desaparezca la empresa.“Pues yo creo que no verdad, porque sería una gran pérdida para ellos y para los usuarios de Uber en Hermosillo”, informó, “yo creo que es un tema importante que se puede resolver con diálogo y con acuerdos entre ellos mismos, al parecer tienen un descontento entre ellos porque ellos no quieren cobrar en efectivo y tienen razón, porque esa no es la modalidad de Uber”.La titular del Ejecutivo estatal recordó que desde que inició la empresa se les solicitó que entregaran el padrón de quiénes eran sus conductores, quiénes eran los propietarios de los automóviles.“Obviamente tenemos que tener control sobre ello como lo tenemos sobre los taxistas”, manifestó.