El holocausto yaqui

VÍCAM, SONORA(GH)

El gobierno de Porfirio Díaz buscó acabar las rebeliones de los yaquis y empezó la deportación de miles de ellos, unos para ir a trabajar en haciendas del henequén de Yucatán, un trabajo duro que acabó con la vida de muchos.



Principalmente eran mujeres, niños y ancianos, para que crecieran en otros medios, otra forma de genocidio, ya que estaba acabando con su cultura, en términos jurídicos.



"Dos yaquis de apellido Buitimea durante la deportación partieron a África y se casaron con africanas", expresó Raquel Padilla Ramos, doctora en Historia.



“Estamos investigando ese tema, creo que es real, se llevaron yaquis a Marruecos y el Rey Alfonso XIII necesitó soldados, hubo una masacre y buscó militares, entre ellos pudo haberse llevado yaquis”, reveló, “aún no lo podemos afirmar, sí se fueron, pero hace falta saber qué pasó con ellos, creo que un nieto de esos yaquis vino a Cajeme, pero nos hace falta buscar”.



Se cree que a partir de 1911 comenzó de forma paulatina su regreso a Sonora. La deportación no logró su objetivo de destierro, sino que los unió más como pueblo y como cultura.



Estiman que con la deportación volvieron unos 3 mil 500 y quedaron en Sonora otros 3 mil yaquis en las haciendas como criados, cocineros o esclavos; algunos, según historiadores, se cambiaron de apellido para no ser identificados al ser perseguidos.



La mayoría estaba en Yucatán, otros emigraron a Arizona (EU), incluso en Baja California Sur, pero a su regreso muchos se asentaron en Pótam y otros buscaron trabajo en Hermosillo desde mediados del siglo XIX, donde se instalaron en los barrios de El Coloso, El Mariachi y La Matanza.



La doctora en Historia del Colson, Ana Ramírez Zavala, manifestó que el regreso de los deportados significó un “choque cultural” porque los marcaron esas diferencias.

“Había una mujer yaqui que nació en Yucatán y llega al desierto de Sonora y no hay agua ni frutas, tienen que comer cactus”, expuso.



“En términos históricos y estudios, es su organización para la guerra, un elemento cultural que les dio capacidad de negociación en el siglo XIX y parte del XX”, apuntó, “un factor que contribuyó a la incorporación de sus demandas en agendas políticas”.



“Los yaquis tienen capacidad de adaptación, sobreviven elementos del pasado, eso les han permitido adaptarse”, resumió.