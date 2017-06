Cancelación de Ford dejará de generar más empleos en Sonora: Sindicato

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La cancelación de la producción del automóvil Ford Focus en la planta de Hermosillo anunciada hoy por Ford Michigan, deja de generar una gran oportunidad de empleo para los sonorenses, afirmó el secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores.



Ricardo Martínez Herrera indicó que a pesar de que se hicieron trabajos de ampliación en la planta, por cuestiones de negocios, la compañía decidió llevar la producción del vehículo a China y Europa.



Puntualizó que en Hermosillo continúa de manera normal la producción del Ford Fusion y del Lincoln MKZ con tres turnos de trabajo.



Ford abandonará producción de Focus en México y la llevará a China



Ford por primera vez exportará vehículos de China a Estados Unidos, trasladando sus modelos Focus a partir del 2019, anunció el martes la empresa.



La venta de automóviles compactos en Estados Unidos han disminuido y las automotrices están ansiosas por reducir los gastos de producirlos. El presidente de operaciones globales de Ford Motor Co., Joe Hinrichs, dijo que las gestiones desde China le ahorrarán a la compañía 1.000 millones de dólares, incluyendo 500 millones por cancelar planes de ensamblarlos en México.



Ante la posibilidad de una crítica por parte del presidente Donald Trump, que ha exigido que las automotrices dejen de mudar sus plantas de producción al exterior, Ford aclaró que su medida no le costará empleos a Estados Unidos. La fábrica en las afueras de Detroit donde actualmente se produce el Focus será reestructurada para que pueda fabricar la pickup Ford Ranger y la SUV Ford Bronco.

Hinrichs expresó que sus investigaciones han determinado que a los clientes, acostumbrados a los celulares y otros productos hechos en China, les importa más la calidad de los productos y no tanto de dónde vienen.



También el martes, Ford anunció que invertirá 900 millones de dólares en una fábrica en Louisville, Kentucky para producir el Ford Expedition y el Lincoln Navigator. Esos vehículos se comenzarán a vender este año y serán exportados a más de 55 mercados a nivel mundial, anunció la empresa. La inversión garantizará la permanencia de 1.000 puestos de empleo en la fábrica de Kentucky.



La producción del Focus ha sido trasladada de lugar en lugar en los meses pasados a medida que Ford trata de sacarle ganancia al menguante segmento de los automóviles compactos. Las ventas de los Focus disminuyeron 20% en Estados Unidos hasta mayo, debido a la baja de los precios de la gasolina y a la popularidad de los SUVs.



En enero, la compañía anunció que cancelaría los planes de construir una planta en México, y que en lugar de ello usaría la capacidad de otra planta en México para producir el Focus. Pero en los últimos meses, explicó Hinrichs, la empresa se dio cuenta de que podía ahorrarse otros 500 millones de dólares en herramientas y gastos de manufactura si trasladaba la producción a China.