Catean rancho propiedad de Roberto Romero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Personal de la Fiscalía Anticorrupción, desde las 07:00 horas de hoy se encuentra cateando el rancho Los Nogales, propiedad del ex funcionario Roberto Romero, localizado en la zona rural Oriente de Hermosillo.



Según la información recabada en el lugar, en el operativo participan distintas dependencias federales entre las que se encuentran Sagarpa, Conagua y Bienes y Concesiones, el cual tendrá un tiempo estimado de aproximadamente 10 horas de labor.



El ex secretario Roberto Romero López y su esposa, la ex diputada local Mónica Robles, fueron detenidos el 22 de mayo en la ciudad de Tucson, Arizona.



Roberto Romero fue parte de gabinete en la administración del estatal del ex gobernador Guillermo Padrés Elías y Mónica Robles fue diputada local por el partido Acción Nacional en la legislatura anterior.