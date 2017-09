Alcalde de Mexicali dice que refresco proviene de SLRC

MEXICALI, Baja California(GH)

El alcalde de Mexicali dijo tener conocimiento de que la empresa que surte refrescos que, presuntamente, causaron un fallecimiento e intoxicaciones en la zona del Valle de Mexicali, tiene su matriz en San Luis Río Colorado.



Gustavo Sánchez Vásquez declaró que desde hace muchos años no se embotella este refresco en Mexicali.



Por lo tanto, exhortó a la población a evitar ingerir refrescos mientras no se aclare lo ocurrido con las intoxicaciones.



Debido a la alerta emitida por autoridades de Salud sobre el refresco 7Up, algunos negocios se encuentran a la espera de que trabajadores de la empresa PepsiCo, acudan a retirar el producto.



En algunos negocios se informó que todo producto, sin importar la presentación de este refresco, fue retirado de los estantes y resguardados para evitar sean vendidos al público.



Encuentran rastros de metanfetamina en intoxicado



El hombre intoxicado tras beber un refresco ayer por la tarde en el valle de Mexicali, murió de una congestión generalizada de órganos vitales y un edema pulmonar agudo, señala la necropsia revelada esta tarde.



César Raúl González Vaca, director del Servicio Médico Forense (Semefo) en Baja California, dijo que en los análisis que le hicieron de orina y sangre, se encontró una alta concentración de metanfetaminas.



“Podríamos decir que murió de una sobredosis”, explicó el médico legista.



Sin embargo, no pudo confirmar si el líquido que contenía la botella de refresco “Seven Up”, contenía metanfetamina, pues será la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE la que determine el contenido de la misma.



Asimismo, descartó que hubiera algún tipo de ácido o cáustico en la botella, pues no presenta quemaduras en tracto digestivo el hombre intoxicado.



González Vaca agregó que no hay antecedentes de consumo de drogas en el hombre fallecido y que la única marca de punción de aguja o inyección, fue la que le realizaron los médicos al atenderle.



En un lapso de 5 días se tendrán resultados de los estudios de patología, pues se tomaron muestras de órganos.