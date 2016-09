Precio del camarón está "por las nubes": Canirac

Ciudad Obregón(GH)

Aunque hace seis días inició la temporada de captura del conocido "oro rosado" el precio del camarón está por "las nubes", expresó Sergio Meraz Reyes.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) explicó que el desabasto de camarón de talla grande también sigue, y tras iniciar el periodo de captura de manera tardía temen continué.



"El precio sigue igual, no se ha estabilizado, sigue alto, lo que pasa es que lo hemos venido manifestando desde hace mucho tiempo", expuso, "no es el primer año en los que la veda se levanta muy tarde, ya para estas fechas el producto emigró y llegan las condiciones metereológicas que afectan la captura".



El precio del camarón sigue entre los 140 y los 200 pesos en las tallas medianas, mencionó, ya que en las grandes sigue el desabasto.



"No sé hasta cuando vayan a atender la petición de la pesca ribereña de que se adelante la veda con el fin de obtener mayor cosecha y mayor beneficio económico para las comunidades que viven de esto y precios más bajos", señaló.



De no mejorar la situación de la captura de este año que inició con el pie izquierdo, el precio del crustáceo podría continuar a la alza, lamentó, o por lo menos hasta que ingresen los barcos a la captura.



Recordó que el camarón es uno de los elementos principales de los platillos marisqueros, pastas y sushis, por lo que el aumento en producción y la baja en precio es necesario tras absorber por meses los costos de su incremento.